BARCLAYS stuft Porsche AG auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Porsche AG nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Bis zum Kapitalmarkttag des Autobauers im dritten Quartal gebe es mehr Fragen als Antworten, schrieb Henning Cosman am Mittwochabend. Das Schlussquartal 2025 sei "ein bisschen schwach" gewesen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 21:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,19 % und einem Kurs von 37,35EUR auf Tradegate (12. März 2026, 08:27 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Henning Cosman

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 40

Kursziel alt: 40

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



