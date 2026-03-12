Kupferpreis
Kupferpreis stabil bei 13.033,66 USD
Der Kupferpreis zeigt kaum Bewegung und bleibt bei 13.033,66 USD.
Kupfer London Rolling Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,22 %
|1 Monat
|-1,22 %
|3 Monate
|+11,91 %
|1 Jahr
|+36,50 %
Angenommen, Sie hätten vor 5 Jahren 10.000USD in Kupfer London Rolling gesteckt. Damals lag der Kurs bei 9.095,12USD. Heute steht er bei 13.033,66USD. Das Investment wäre auf 14.330,4USD gewachsen – eine Steigerung von +43,30 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Kupfer London Rolling
wallstreetONLINE-Forum: Der Anleger-Sentiment zu Kupfer (London Rolling) ist überwiegend bullisch bis fundamentsorientiert. Die Versorgungsengpässe verschärfen sich; neue Lagerstätten dauern länger, Produktion fokussiert sich auf Chile, DRC und Peru. Politische Faktoren (Zölle) und der China–USA-Konflikt stützen die Preisdynamik. Q2 war volatil, Erholung durch fundamentale Treiber; 14‑Tage-Veränderung wird in den Meldungen nicht angegeben.
Ob ein Investment in Kupfer London Rolling sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Kupfer London Rolling berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Kupfer London Rolling-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.