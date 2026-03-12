JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Streiks und das Wetter hätten die Passagierzahlen im Februar gebremst, schrieb Graham Hunt am Donnerstag. Mit den Zahlen in dieser Woche dürfte der Flughafenbetreiber einen vorsichtigen Ausblick geben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 02:34 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 02:34 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 73,40EUR auf Tradegate (12. März 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Graham Hunt
Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
