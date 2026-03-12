JEFFERIES stuft FRAPORT AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Streiks und das Wetter hätten die Passagierzahlen im Februar gebremst, schrieb Graham Hunt am Donnerstag. Mit den Zahlen in dieser Woche dürfte der Flughafenbetreiber einen vorsichtigen Ausblick geben./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 02:34 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 02:34 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,21 % und einem Kurs von 73,40EUR auf Tradegate (12. März 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Graham Hunt

Analysiertes Unternehmen: FRAPORT AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



