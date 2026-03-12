JEFFERIES stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für RWE nach Zahlen mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Buy" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Stromkonzerns liege um vier Prozent über dem Konsens, schrieb Ahmed Farman in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die in Aussicht gestellten Ziele deckten sich mit den Erwartungen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,08 % und einem Kurs von 54,18EUR auf Tradegate (12. März 2026, 08:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Ahmed Farman

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 61

Kursziel alt: 61

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

