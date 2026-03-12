Leonardo auf Rekordkurs: Aufträge steigen 2026 auf 28,85 Milliarden US-Dollar

Am Donnerstag erklärte der italienische Rüstungskonzern Leonardo, er sei "auf einem starken Wachstumskurs", da Aufträge, Umsätze und Kerngewinne in diesem Jahr voraussichtlich weiter steigen würden, wie Reuters berichtet. Das Unternehmen gab an, dass die Auftragseingänge von 23,8 Milliarden Euro im Jahr 2025 auf rund 25 Milliarden Euro (28,85 Milliarden US-Dollar) im Jahr 2026 steigen würden. Zudem erklärte das Unternehmen, dass die Einnahmen von 19,5 Milliarden Euro im Vorjahr auf 21 Milliarden Euro zulegen würden.

Das in Rom ansässige Unternehmen erklärte in einer Mitteilung: "Die Gruppe befindet sich auf einem starken Wachstumskurs, der durch eine Steigerung der Rentabilität und des Cashflows unterstützt wird."