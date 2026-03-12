    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLeonardo AktievorwärtsNachrichten zu Leonardo

    142 Milliarden Euro bis 2030

    Leonardo auf Rekordkurs: Aufträge steigen 2026 auf 28,85 Milliarden US-Dollar

    Leonardo erwartet bis 2030 ein starkes Wachstum mit Aufträgen über 142 Milliarden Euro und 15,5 Prozent EBITA-Wachstum. Die Aktie zeigt einen Aufwärtstrend.

    Am Donnerstag erklärte der italienische Rüstungskonzern Leonardo, er sei "auf einem starken Wachstumskurs", da Aufträge, Umsätze und Kerngewinne in diesem Jahr voraussichtlich weiter steigen würden, wie Reuters berichtet. Das Unternehmen gab an,  dass die Auftragseingänge von 23,8 Milliarden Euro im Jahr 2025 auf rund 25 Milliarden Euro (28,85 Milliarden US-Dollar) im Jahr 2026 steigen würden. Zudem erklärte das Unternehmen, dass die Einnahmen von 19,5 Milliarden Euro im Vorjahr auf 21 Milliarden Euro zulegen würden. 

    Das in Rom ansässige Unternehmen erklärte in einer Mitteilung: "Die Gruppe befindet sich auf einem starken Wachstumskurs, der durch eine Steigerung der Rentabilität und des Cashflows unterstützt wird."

    Wie Leonardo bekanntgab, erwartet das Unternehmen ein EBITA-Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 15,5 Prozent von 2025 bis 2030. Für 2030 erwartet das Unternehmen demnach einen Auftragsbestand von 32 Milliarden Euro. Im Zeitraum innerhalb der nächsten fünf Jahre bis 2030 werden die kumulierten Aufträge voraussichtlich 142 Milliarden Euro erreichen. Für das kommende Jahr erwartet Leonardo einen Auftragseingang von 26,5 Milliarden Euro.

    Die Aktie ist am Donnerstag zu Handelsbeginn 0,26 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet 61,24 Euro.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Leonardo Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,96 % und einem Kurs von 62,28EUR auf Tradegate (12. März 2026, 08:47 Uhr) gehandelt.

    Verfasst von Paul Späthling
