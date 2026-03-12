ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Ziel für Inditex auf 60 Euro - 'Buy'
- Goldman Sachs hebt Kursziel Inditex auf 60 €!!
- Einstufung bleibt Buy, Modell bewährt sich!!!.
- 2027 erwartet starkes Wachstum bei Inditex!!!.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Inditex von 59 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2026 und die guten Signale für das aktuelle Geschäft hätten die Stärke des Geschäftsmodells der Spanier bewiesen, das auch im schwierigen Umfeld Umsatz- und Ergebniszuwächse erlaube, schrieb Richard Edwards am Mittwochabend nach der Bilanz. Das Geschäftsjahr 2027 erwartet er erneut stark./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Inditex Aktie
Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 52,62 auf Tradegate (12. März 2026, 08:16 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Inditex Aktie um -0,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,47 %.
Die Marktkapitalisierung von Inditex bezifferte sich zuletzt auf 164,00 Mrd..
Inditex zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +4,09 %/+26,80 % bedeutet.
Analyst: Goldman Sachs
Kursziel: 60 Euro