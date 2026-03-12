Goldman hebt Ziel für Inditex auf 60 Euro - 'Buy'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Inditex Aktie

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 52,62 auf Tradegate (12. März 2026, 08:16 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Inditex Aktie um -0,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,47 %.

Die Marktkapitalisierung von Inditex bezifferte sich zuletzt auf 164,00 Mrd..

Inditex zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,5400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,1300 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 55,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 67,00EUR was eine Bandbreite von +4,09 %/+26,80 % bedeutet.