RBC stuft RWE AG(NEU) auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Outperform" belassen. Diese lägen über den Erwartungen, schrieb Alexander Wheeler in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Stromversorger habe das Wachstumsziel für die Dividende angehoben./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 02:57 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 02:57 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 53,78EUR auf Tradegate (12. März 2026, 08:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Alexander Wheeler

Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 58

Kursziel alt: 58

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

