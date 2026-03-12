Iran droht Welt mit Ölpreis von 200 US-Dollar

Der Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran treibt die Sorgen vor einem massiven Energieschock weiter an. Teheran selbst warnt inzwischen offen vor drastisch steigenden Ölpreisen. "Machen Sie sich bereit für einen Ölpreis von 200 US-Dollar pro Barrel, denn der Ölpreis hängt von der regionalen Sicherheit ab, die Sie destabilisiert haben", sagte der iranische Militärsprecher Ebrahim Zolfaqari. Zugleich drohte er, der Iran werde den USA, Israel und ihren Partnern "nicht einmal einen Liter Öl" zugestehen, indem Tanker angegriffen würden, die auf dem Weg zu ihnen seien.

Die Warnung kommt vor dem Hintergrund einer weiteren Eskalation im Persischen Golf. In der Nacht wurden drei weitere ausländische Schiffe angegriffen, nachdem bereits zuvor mehrere Tanker in der Region beschädigt worden waren. Ein Containerschiff wurde laut britischem Zentrum für Seehandel (UKMTO) etwa 35 Seemeilen nördlich von Jebel Ali bei Dubai von einem Projektil getroffen und geriet kurzzeitig in Brand. Zwei weitere Öltanker wurden in irakischen Gewässern nahe Basra beschädigt, mindestens eine Person kam dabei ums Leben. Der Schiffsverkehr durch die strategisch wichtige Straße von Hormus ist seit Beginn der Luftangriffe der USA und Israels auf den Iran am 28. Februar praktisch zum Erliegen gekommen. Über die Meerenge werden normalerweise rund 20 Prozent des weltweiten Öl- und Gastransports abgewickelt.