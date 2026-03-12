    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (Brent) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (Brent)

    Benzinpreis-Schock droht

    Iran droht Welt mit Ölpreis von 200 US-Dollar

    Nach neuen Angriffen auf Schiffe im Persischen Golf eskaliert die Lage. Teheran droht offen mit Ölpreisen von 200 US-Dollar – während Regierungen bereits Notreserven anzapfen.

    Foto: Karl-Josef Hildenbrand - dpa

    Der Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran treibt die Sorgen vor einem massiven Energieschock weiter an. Teheran selbst warnt inzwischen offen vor drastisch steigenden Ölpreisen. "Machen Sie sich bereit für einen Ölpreis von 200 US-Dollar pro Barrel, denn der Ölpreis hängt von der regionalen Sicherheit ab, die Sie destabilisiert haben", sagte der iranische Militärsprecher Ebrahim Zolfaqari. Zugleich drohte er, der Iran werde den USA, Israel und ihren Partnern "nicht einmal einen Liter Öl" zugestehen, indem Tanker angegriffen würden, die auf dem Weg zu ihnen seien.

    Die Warnung kommt vor dem Hintergrund einer weiteren Eskalation im Persischen Golf. In der Nacht wurden drei weitere ausländische Schiffe angegriffen, nachdem bereits zuvor mehrere Tanker in der Region beschädigt worden waren. Ein Containerschiff wurde laut britischem Zentrum für Seehandel (UKMTO) etwa 35 Seemeilen nördlich von Jebel Ali bei Dubai von einem Projektil getroffen und geriet kurzzeitig in Brand. Zwei weitere Öltanker wurden in irakischen Gewässern nahe Basra beschädigt, mindestens eine Person kam dabei ums Leben. Der Schiffsverkehr durch die strategisch wichtige Straße von Hormus ist seit Beginn der Luftangriffe der USA und Israels auf den Iran am 28. Februar praktisch zum Erliegen gekommen. Über die Meerenge werden normalerweise rund 20 Prozent des weltweiten Öl- und Gastransports abgewickelt.

    Auch Analysten der Investmentbank Goldman Sachs sehen das Risiko eines länger anhaltenden Schocks für den Ölmarkt. Die Bank erhöhte ihre Preisprognosen für Brent- und WTI-Rohöl für das vierte Quartal 2026 auf 71 beziehungsweise 67 US-Dollar pro Barrel. Grund sei die Erwartung, dass die Störungen in der Straße von Hormus länger andauern könnten als bislang angenommen. In ihren Modellen gehen die Analysten inzwischen davon aus, dass die Ölströme dort für rund drei Wochen auf nur etwa zehn Prozent des normalen Niveaus fallen könnten, bevor sich der Verkehr langsam erholt. Sollte die Blockade länger anhalten, könnten die Preise laut Goldman sogar die historischen Höchststände aus dem Jahr 2008 übertreffen.

    Die geopolitische Eskalation zwingt inzwischen auch Regierungen zum Eingreifen. Die USA kündigten an, 172 Millionen Barrel aus der strategischen Ölreserve freizugeben. Die Maßnahme ist Teil eines koordinierten Plans der Mitgliedstaaten der Internationalen Energieagentur, insgesamt rund 400 Millionen Barrel aus globalen Notreserven auf den Markt zu bringen, um den Preisdruck zu dämpfen. US-Energieminister Chris Wright erklärte, die Freigabe solle "die Welt über Wasser halten, während diese Ströme durch den Iran eingeschränkt sind".

    Dennoch bleibt die Lage am Ölmarkt hochgradig unsicher. Händler beobachten die militärische Lage im Persischen Golf genau, da weitere Angriffe auf Tanker oder eine anhaltende Blockade der Straße von Hormus jederzeit neue Preissprünge auslösen könnten.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Gina Moesing
