JPMORGAN stuft JCDecaux auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für JCDecaux nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel attestierte dem französischen Spezialisten für Außenwerbung in seiner ersten Reaktion am Donnerstag starke Zahlen. Der Ausblick auf 2026 sei zudem eine positive Überraschung./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 06:51 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 06:51 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die JC Decaux Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,00 % und einem Kurs von 16,85EUR auf Tradegate (12. März 2026, 07:31 Uhr) gehandelt.