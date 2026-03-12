BARCLAYS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 410 Franken auf "Overweight" belassen. Ein führender Experte des Pharmakonzerns habe sich in einem Gespräch zuversichtlich gezeigt mit Blick auf das Medikament Giredestrant gegen Brustkrebs, schrieb James Gordon am Mittwochnachmittag./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 14:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,81 % und einem Kurs von 353,4EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: James Gordon
Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 410
Kursziel alt: 410
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
