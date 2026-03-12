BARCLAYS stuft ROCHE HOLDINGS AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 410 Franken auf "Overweight" belassen. Ein führender Experte des Pharmakonzerns habe sich in einem Gespräch zuversichtlich gezeigt mit Blick auf das Medikament Giredestrant gegen Brustkrebs, schrieb James Gordon am Mittwochnachmittag./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 14:49 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Roche Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,81 % und einem Kurs von 353,4EUR auf Lang & Schwarz (12. März 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: James Gordon

Analysiertes Unternehmen: ROCHE HOLDINGS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 410

Kursziel alt: 410

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



