LiberNovo Omni gewinnt den iF DESIGN AWARD 2026 für bahnbrechendes ergonomisches Design

HONG KONG, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- LiberNovo gibt mit Stolz bekannt, dass das Flaggschiffprodukt von LiberNovo, der LiberNovo Omni, den angesehenen iF DESIGN AWARD 2026 in der Kategorie Produktdesign - Schönheit/Wellness gewonnen hat. Als einer der renommiertesten internationalen Designpreise zeichnet der iF DESIGN AWARD innovative Designs aus, die sich durch herausragende Qualität, Funktionalität und Benutzerfreundlichkeit auszeichnen.

Mit der Einführung des LiberNovo Omni definiert LiberNovo eine neue Kategorie von Sitzmöbeln: den Dynamic Ergonomic Chair. Während alle herkömmlichen Bürostühle den Benutzer in einer starren, statischen Position festhalten, ist der LiberNovo Omni so konzipiert, dass er die natürlichen Bewegungen des Körpers während eines typischen Arbeitstages mitmacht. Indem er den Schwerpunkt vom Stillsitzen auf unterstützte Bewegung verlagert, geht der LiberNovo Omni auf die chronischen Gesundheitsprobleme ein, die durch sitzende Arbeitsplätze verursacht werden.

Einige der wichtigsten Merkmale dieses preisgekrönten Designs sind:

Dynamische Unterstützung: Diese Technologie ermöglicht es dem Stuhl, sich kontinuierlich und in Echtzeit an die veränderte Körperhaltung des Benutzers anzupassen.

Einstellbarer ergonomischer Rahmen: Ein konstruierter struktureller Rahmen, der die optimale Position der Wirbelsäule über einen längeren Zeitraum aufrechterhält.

Menschenzentrierte Technik: Ein ganzheitlicher Gestaltungsansatz, der das langfristige körperliche Wohlbefinden in den Vordergrund stellt und gleichzeitig die berufliche Produktivität fördert.

Eine Zusammenarbeit von Design-Exzellenz

Die Entwicklung des LiberNovo Omni war eine Partnerschaft zwischen dem LiberNovo Design Team in Shenzhen, China, und Kairos Innovation. Gemeinsam haben die beiden Teams die Beschränkungen der statischen Unterstützung überwunden und einen Stuhl entwickelt, der dynamisch mit dem menschlichen Körper interagiert.

Über LiberNovo

LiberNovo ist eine designorientierte Marke, die danach strebt, die Art und Weise zu verbessern, wie Menschen mit ihrer Arbeitsumgebung interagieren. Durch eine Kombination aus fortschrittlicher Technik und menschenzentriertem Design stellt LiberNovo intelligente Produkte für den modernen kreativen Arbeitsplatz her. Der LiberNovo Omni bleibt das erste Produkt von LiberNovo und ist weiterhin führend in der Branche in Bezug auf dynamische Ergonomie und revolutioniert den traditionellen Büroraum.

Informationen zum iF DESIGN AWARD

Seit 1954 zeichnet der iF DESIGN AWARD international herausragende Leistungen im Design aus. Alle Beiträge werden von einer unabhängigen Jury nach Originalität und Wirkung beurteilt und bewertet. Die Gewinner werden dann auf der offiziellen Website des iF DESIGN AWARD, ifdesign.com, vorgestellt.

