Jefferies hebt Ziel für Aixtron auf 36,50 Euro - 'Buy'

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AIXTRON Aktie

Die AIXTRON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 33,80 auf Tradegate (12. März 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AIXTRON Aktie um +12,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +50,80 %.

Die Marktkapitalisierung von AIXTRON bezifferte sich zuletzt auf 3,71 Mrd..

AIXTRON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 36,00EUR was eine Bandbreite von -14,32 %/+10,16 % bedeutet.