ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ziel für Aixtron auf 36,50 Euro - 'Buy'
- Jefferies hebt Ziel auf 36,50€ und bleibt Buy.
- Om Bakhda: Aufträge Optoelectronics H1 stark!!
- Klarheit zu Nvidias 800V-Architektur nötig etc
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Aixtron von 30,30 auf 36,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Om Bakhda erwartet im ersten Halbjahr anhaltende Auftragsstärke im Bereich Optoelectronics, wie er am Mittwochnachmittag schrieb. Wichtig für den Chipausrüster sei insbesondere Klarheit bezüglich der 800V-Gleichstrom-Architektur der nächsten Generation von Nvidia. Die Aixtron-Bewertung lässt aus Bakhdas Sicht im historischen Vergleich noch Luft nach oben./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 10:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
