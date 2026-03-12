LiberNovo Omni erhält den iF DESIGN AWARD 2026 für bahnbrechendes ergonomisches Design

HONG KONG, HK / ACCESS Newswire / 12. März 2026 / LiberNovo gibt mit Stolz bekannt, dass sein führendes Produkt, der LiberNovo Omni , den renommierten iF DESIGN AWARD 2026 in der Kategorie Product Design – Beauty/Wellness erhalten hat. Der iF DESIGN AWARD ist einer der angesehensten Designwettbewerbe weltweit und würdigt herausragende Designleistungen in Bezug auf Innovation, Funktionalität und Nutzererfahrung.

Der LiberNovo Omni wurde entwickelt, um das Sitzen über lange Zeiträume hinweg zu revolutionieren. Er ist ein Produkt, das eine neue Kategorie von Sitzlösungen schafft: den Dynamic Ergonomic Chair. Der Stuhl zwingt den Benutzer nicht in eine feste Position, sondern passt sich den natürlichen Körperhaltungen und Bewegungen im Laufe des Tages an.

Dieser preisgekrönte Stuhl verfügt über intelligente ergonomische Technologien, die den Benutzerkomfort, die Wirbelsäulengesundheit und die Bewegungsfreiheit verbessern. Dazu gehören die innovative Dynamic Support-Technologie von LiberNovo, die sich automatisch an veränderte Körperhaltungen anpasst, und ein verstellbares ergonomisches Gestell, das für eine korrekte Ausrichtung der Wirbelsäule bei längerem Sitzen sorgt.

Durch den Einsatz fortschrittlicher Technik und eines Designs, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt, geht der LiberNovo Omni eines der größten Probleme moderner Arbeitsplätze an: das Risiko von Gesundheitsproblemen durch langes Sitzen auf einem Stuhl. Der Stuhl fördert natürliche Bewegung und bietet gleichzeitig Unterstützung.

Das Design wurde vom LiberNovo-Designteam mit Sitz in Shenzhen, China, unter der Leitung von Zhenxu Wang in Zusammenarbeit mit Kairos Innovation in Shenzhen, China, erarbeitet. Gemeinsam haben sie sich zum Ziel gesetzt, ein neues Paradigma für ergonomische Sitzmöbel zu entwickeln, das über die statische Unterstützung hinausgeht und eine dynamische Interaktion zwischen dem Stuhl und dem menschlichen Körper beinhaltet.

Der 1954 ins Leben gerufene iF DESIGN AWARD gilt als globaler Maßstab für herausragendes Design. Jedes Jahr werden Tausende von Beiträgen aus aller Welt von einer unabhängigen Jury aus internationalen Designexperten bewertet. Im Jahr 2026 wurden über 10.000 Beiträge aus mehr als 60 Ländern für den iF DESIGN AWARD eingereicht, was ihn zu einer wahrhaft prestigeträchtigen Auszeichnung macht.