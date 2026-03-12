Zuwachs bei Photovoltaik-Anlagen wird langsamer

Titel: SMA Solar (S92): 1-Mrd-Nebelkerze & Silber-K.O. – Das Enphase-Lehrstück wiederholt sich!

Hallo zusammen,

bevor hier alle blind der „Erholung“ hinterherlaufen: Schaut euch das aktuelle Setup bei SMA mal ganz genau an. Für mich riecht das Ganze nach einer perfekt inszenierten Nebelkerze, um einen Shortsqueeze zu erzwingen, während das Fundament der Branche lichterloh brennt.

1. Das Rückkauf-Muster (Warnsignal Enphase): Man wirft jetzt die 1-Mrd-Story in den Ring, um Stärke vorzutäuschen. Aber erinnert euch an Enphase (Juli '23 angekündigt): Ein fettes 1-Mrd-Programm, um den Kurs zu stützen – und was kam später raus? Zeitweise haben sie keine einzige Aktie gekauft. Ein reiner PR-Gag, um Vertrauen zu heucheln, ohne einen Cent Cash zu opfern.

2. Das US-Lager-Desaster (Exklusiv bei Enphase – noch!): Schaut euch die Enphase-Zahlen genau an: Dass die in den USA stabil wirkten, war reine Bilanzkosmetik durch Lagerpump. Ohne das „Auf-Halde-Produzieren“ hätten die einen Einbruch von mindestens 30 % gemeldet. Da sitzt jetzt ein Berg Hardware fest, den keiner will. Das Problem für SMA: Wenn der US-Marktführer Enphase schon derart tricksen muss, wie will SMA da mit ihrer neuen US-Produktion (CEP) überhaupt einen Fuß in die Tür bekommen? Der Markt ist gesättigt, die Lager sind voll!

3. Silber-Schock & Streik der Münzanstalten: Der Silberpreis kratzt an der 100 USD-Marke. Schaut euch die Perth Mint oder die US Mint an: Lieferverzögerungen, Verkaufsstopps und „Repricing Pauses“. Die Profis rücken zu diesen Preisen kein physisches Silber mehr raus. Für die Panel-Hersteller bedeutet das 40 % mehr Kosten. Erste Großprojekte werden bereits weltweit storniert, weil die Kalkulationen nicht mehr aufgehen. Wenn keine Panele verbaut werden, braucht auch niemand SMA-Wechselrichter. Die Nachfrage bricht SMA also indirekt weg.

4. Fazit: Die Daumenschrauben ziehen an Ob EU, USA oder China – überall wird der Branche der Saft abgedreht. Das Batterie-Geschäft läuft mies und die Quartalsziele werden meiner Meinung nach krachend verfehlt. Der aktuelle Anstieg ist eine reine Exit-Rallye. Wer hier jetzt noch Long geht, ignoriert die Realität des Rohstoffmarktes und die „Fake-Rückkauf“-Historie der Branche.



