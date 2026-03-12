Zuwachs bei Photovoltaik-Anlagen wird langsamer
- PV-Boom 2025 abgeschwächt; Neuzugang +17,6%...
- Zugebaute Leistung +11,8% - Anlagen im Schnitt
- Bund will kleine Anlagen aus Förderung nehmen.
WIESBADEN (dpa-AFX) - Der Photovoltaik-Boom auf deutschen Dächern hat im vergangenen Jahr etwas an Fahrt verloren. Die Zahl der neu installierten Anlagen zur Stromerzeugung ist innerhalb des Jahres 2025 um 17,6 Prozent gewachsen. In den beiden Jahren zuvor waren jeweils Zuwachsraten von mehr als 27 Prozent erreicht worden. Die zugebaute Leistung stieg nur um 11,8 Prozent. Es wurden also durchschnittlich kleinere Anlagen in Betrieb genommen.
Erfasst werden in dieser Statistik Anlagen mit einem eigenen Stromzähler, die ins öffentliche Netz einspeisen. Das waren zum Jahresende 2025 rund 4,8 Millionen Anlagen mit einer Gesamtleistung von 106.200 Megawatt. Kleinere Balkonkraftwerke sind nicht enthalten. Nahezu jeder 20. private Haushalt hatte Einnahmen aus dem Stromverkauf ins öffentliche Netz. 2018 war es erst jeder 35. Haushalt gewesen.
Der Ausbau der Stromerzeugung aus Solarkraft wird öffentlich gefördert. Allerdings will das Bundeswirtschaftsministerium kleinere Solaranlagen aus den Förderprogrammen nehmen. Bei hohem Eigenverbrauch rechneten sie sich auch so, lautet das Argument./ceb/DP/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SMA Solar Technology Aktie
Die SMA Solar Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,38 % und einem Kurs von 32,98 auf Tradegate (12. März 2026, 09:06 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SMA Solar Technology Aktie um +7,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,45 %.
Die Marktkapitalisierung von SMA Solar Technology bezifferte sich zuletzt auf 1,14 Mrd..
SMA Solar Technology zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,4600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 35,80EUR. Von den letzten 5 Analysten der SMA Solar Technology Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 39,00EUR was eine Bandbreite von -15,10 %/+18,25 % bedeutet.
Titel: SMA Solar (S92): 1-Mrd-Nebelkerze & Silber-K.O. – Das Enphase-Lehrstück wiederholt sich!
Hallo zusammen,
bevor hier alle blind der „Erholung“ hinterherlaufen: Schaut euch das aktuelle Setup bei SMA mal ganz genau an. Für mich riecht das Ganze nach einer perfekt inszenierten Nebelkerze, um einen Shortsqueeze zu erzwingen, während das Fundament der Branche lichterloh brennt.
1. Das Rückkauf-Muster (Warnsignal Enphase): Man wirft jetzt die 1-Mrd-Story in den Ring, um Stärke vorzutäuschen. Aber erinnert euch an Enphase (Juli '23 angekündigt): Ein fettes 1-Mrd-Programm, um den Kurs zu stützen – und was kam später raus? Zeitweise haben sie keine einzige Aktie gekauft. Ein reiner PR-Gag, um Vertrauen zu heucheln, ohne einen Cent Cash zu opfern.
2. Das US-Lager-Desaster (Exklusiv bei Enphase – noch!): Schaut euch die Enphase-Zahlen genau an: Dass die in den USA stabil wirkten, war reine Bilanzkosmetik durch Lagerpump. Ohne das „Auf-Halde-Produzieren“ hätten die einen Einbruch von mindestens 30 % gemeldet. Da sitzt jetzt ein Berg Hardware fest, den keiner will. Das Problem für SMA: Wenn der US-Marktführer Enphase schon derart tricksen muss, wie will SMA da mit ihrer neuen US-Produktion (CEP) überhaupt einen Fuß in die Tür bekommen? Der Markt ist gesättigt, die Lager sind voll!
3. Silber-Schock & Streik der Münzanstalten: Der Silberpreis kratzt an der 100 USD-Marke. Schaut euch die Perth Mint oder die US Mint an: Lieferverzögerungen, Verkaufsstopps und „Repricing Pauses“. Die Profis rücken zu diesen Preisen kein physisches Silber mehr raus. Für die Panel-Hersteller bedeutet das 40 % mehr Kosten. Erste Großprojekte werden bereits weltweit storniert, weil die Kalkulationen nicht mehr aufgehen. Wenn keine Panele verbaut werden, braucht auch niemand SMA-Wechselrichter. Die Nachfrage bricht SMA also indirekt weg.
4. Fazit: Die Daumenschrauben ziehen an Ob EU, USA oder China – überall wird der Branche der Saft abgedreht. Das Batterie-Geschäft läuft mies und die Quartalsziele werden meiner Meinung nach krachend verfehlt. Der aktuelle Anstieg ist eine reine Exit-Rallye. Wer hier jetzt noch Long geht, ignoriert die Realität des Rohstoffmarktes und die „Fake-Rückkauf“-Historie der Branche.
Fluence ist ein sehr überbewertetes Unternehmen (ubs Research hat hier letzten Schub verpasst). Ob die eine Skalierung bzw. Internationalisierung hinbekommen noch eine offene Frage.
- Das Sentiment in dem Sektor hat sich deutlich verbessert. Andere Solarwerte sind auch (stark) gestiegen.
- Cidatel, einer der größten und aktivsten LV in der Aktie, deckt seit dem September Absturz kontinuierlich seine Position ein.
- Die Aktie ist generell scheinbar nicht sonderlich liquide. An den Tagen, an denen Citadel 0,1% gecovert hat, ist die Aktie 5% oder mehr gestiegen.
- Und dann die Chartsituation. Der Ausbruch über den starken Widerstand mit dem anschließenden Rücksetzer ist wie aus einem Charttechnik Lehrbuch. Ich weiß, dass nicht alle an Charttechnik glauben, aber hier dürften definitiv einige Momentumtrader in die Aktie gekommen sein.
Wie auch immer, der komplette Anstieg könnte morgen mit neuen Hiobsbotschaften pulverisiert werden.