    Nutzfahrzeughersteller

    Daimler Truck schockt mit zweistelligem Gewinneinbruch – Aktie dennoch im Plus!

    Daimler Truck kämpft mit einem Gewinneinbruch von 34 Prozent und schwachem Absatz in Nordamerika. Doch das Unternehmen setzt auf Sparmaßnahmen und Effizienzsteigerungen, um 2026 wieder zu wachsen. Die Aktie legt zu.

    Foto: Arnulf Hettrich - picture alliance / imageBROKER

    Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck muss im Jahr 2025 einen dramatischen Gewinneinbruch von 34 Prozent hinnehmen. Der DAX-Konzern aus Leinfelden-Echterdingen verzeichnete einen Rückgang des Gewinns von 3,1 auf 2 Milliarden Euro. Die Hauptursachen waren: hohe US-Zölle und eine schwache Marktnachfrage, insbesondere in Nordamerika.

    "Trotz des schwierigen Geschäftsumfelds in Schlüsselmärkten konnten wir ein resilientes Konzernergebnis erzielen", erklärte Daimler-Truck-Chefin Karin Rådström. Doch der Rückgang war nicht zu übersehen: So fiel der Umsatz um 9 Prozent auf 49,5 Milliarden Euro, während das operative Ergebnis (Ebit) im Industriegeschäft um 20 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro schrumpfte. Besonders stark betroffen war der nordamerikanische Markt, wo der Absatz um 26 Prozent auf rund 142.000 Fahrzeuge einbrach.

    Das Unternehmen reagierte mit einem Sparprogramm: Das "Cost Down Europe"-Programm zielt darauf ab, bis 2030 mehr als eine Milliarde Euro an Kosten in Europa zu senken. Dabei sollen etwa 5.000 Stellen in Deutschland gestrichen werden, vor allem bei Mercedes-Benz. Auch in Nordamerika sind Einsparungen geplant. "Wir setzen unsere Effizienzmaßnahmen schneller um als erwartet", betonte Rådström. Bereits 2025 erzielte Daimler Truck Nettoeinsparungen von mehr als 100 Millionen Euro und strebt für 2026 Gesamt-Nettoeinsparungen von mindestens 250 Millionen Euro an.

    Für das Jahr 2026 erwartet der Konzern eine operative Verbesserung, die durch höhere Produktionszahlen und Effizienzsteigerungen erzielt werden soll. Doch die Unsicherheiten in den Märkten bleiben bestehen.

    Trotz der schwachen Zahlen und des verhaltenen Ausblicks gewann die Aktie am Donnerstagvormittag an der Börse Frankfurt zeitweise mehr als fünf Prozent hinzu. Ein Anteilsschein kostet derzeit 43,93 Euro.

    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

