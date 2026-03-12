JEFFERIES stuft K+S auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für K+S nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Underperform" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Düngemittelproduzenten liege um fünf Prozent über dem Konsens, schrieb Marcus Dunford-Castro in seiner ersten Reaktion am Donnerstag./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:06 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 15,77EUR auf Tradegate (12. März 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Marcus Dunford-Castro

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 10

Kursziel alt: 10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



