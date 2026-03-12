    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht
    5 Aufrufe 5 0 Kommentare 0 Kommentare

    ESCO Technologies im Fokus: Der Hidden Champion entwickelt sich zum echten High-Quality-Compounder

    In diesem Kurzportrait geht es um ESCO Technologies, einen global agierenden Anbieter von technischen Komponenten und Systemen, die vor allem in den Bereichen Luftfahrt, Marine, Verteidigung und Industrie zum Einsatz kommen.

    Das 1990 gegründete Unternehmen ist ist ein diversifizierter industrieller Konzern, der in drei Hauptsegmenten tätig ist: Luft- und Raumfahrt & Verteidigung, Utility Solutions Group und RF-Test & Messung. Damit adressiert ESCO gleich mehrere Wachstumsmärkte, die von strukturellen Trends profitieren und setzt dabei auch auf externes Wachstum durch eine gezielte Übernahmestrategie.

    - Hier den Artikel weiterlesen




    Autor
    Michael C. Kissig
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Michael C. Kissig studierte nach Abschluss seiner Bankausbildung Volks- und Rechtswissenschaften und ist heute als Unternehmensberater und Investor tätig. Neben seinem Value-Investing-Blog „iNTELLiGENT iNVESTiEREN“ verfasst er regelmäßig eine Kolumne für das „Aktien Magazin“. https://intelligent-investieren.net/
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Michael C. Kissig
    ESCO Technologies im Fokus: Der Hidden Champion entwickelt sich zum echten High-Quality-Compounder In diesem Kurzportrait geht es um ESCO Technologies, einen global agierenden Anbieter von technischen Komponenten und Systemen, die vor allem in den Bereichen Luftfahrt, Marine, Verteidigung und Industrie zum Einsatz kommen.Das 1990 gegründete …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     