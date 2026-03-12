Germanium Mining Corp. schließt Fernerkundungsarbeiten auf seinem Konzessionsgebiet Lac du Km 35 in der Region Chibougamau (Quebec) ab

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 12. März 2026 / IRW-Press / GERMANIUM MINING CORP. („GERMANIUM MINING“ ODER DAS „UNTERNEHMEN“) (CSE: GMC; OTCQB: EMSKF; FWB: YW0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Fernerkundungsarbeiten auf seinem Konzessionsgebiet Lac du Km 35 in der Region Chibougamau in Quebec abgeschlossen hat.

Beschreibung des regionalen Umfelds des Konzessionsgebiets Lac du Km 35

Das Konzessionsgebiet umfasst die ausgeprägte Faribault Shear Zone („FSZ“), die in Ost-Südost-Richtung verläuft und sich im östlichen Teil des Konzessionsgebiets befindet. Die FSZ fällt nach Südsüdwest ein und endet an der Grenville Front, die sich über mehrere Hundert Kilometer von Südwest nach Nordost erstreckt. Die FSZ ist ein wichtiges Strukturmerkmal, das mit anderen durchlässigen Zonen in der Tiefe verbunden sein könnte und als bevorzugter Leitungsweg für hydrothermale Flüssigkeiten dienen könnte.

Das Germaniumvorkommen Laganière, das 1998 von staatlichen Geologen entdeckt wurde, aber nie weitergehend erkundet wurde, besteht aus einem Peridotitausbiss innerhalb des Gneiskomplexes Laganière, der aus Amphiboliten sowie Hornblende- und Biotitgneisen besteht. Das Vorkommen Laganière lieferte einen Wert von 0,02 % (186 ppm) Germanium, was derzeit der höchste jemals in einem Ausbiss in der Provinz Québec erfasste Germaniumwert ist.

Das Germaniumvorkommen Laganière liegt neben der Hauptforststraße und grenzt direkt im Süden an eine Ansammlung elektromagnetischer Anomalien, die sich über eine Fläche von rund 400 m × 400 m erstrecken und noch nicht erprobt wurden. Das Germaniumvorkommen Laganière befindet sich außerdem rund 450 m nordöstlich der FSZ, 800 m vom südlichen Rand des felsischen Plutons Duberger entfernt sowie rund 2 km westlich der Grenville Front. Das Gebiet zwischen der FSZ und dem Germaniumvorkommen Laganière, das auch die unerprobte Ansammlung elektromagnetischer Anomalien umfasst, wird im Zentrum der Arbeiten von GMC stehen.

Satellitenbildstudie

Die Fernerkundung ermöglichte die Identifizierung neuer struktureller und kreisförmiger Merkmale, die mit einer Germaniummineralisierung in Zusammenhang stehen könnten.

Die Satellitenbildstudie verwendete die PNEO-Satellitenkonstellation der ESA (Europäische Weltraumorganisation / European Space Agency) mit panchromatischen Daten mit einer Auflösung von 30 cm, die im September 2023 aufgenommen wurden. Es wurde ein panchromatisch geschärftes Satellitenbild mit sichtbaren und infraroten Bändern aufgenommen. Das Bild wurde im September 2023 aufgenommen und ist von hoher Qualität. Auf diese Bilder wurden Algorithmen angewandt, um relevante strukturelle Körper zu lokalisieren, einschließlich potenzieller Intrusionen, unterschiedlich geneigter Gesteinsgänge und linsenförmiger Elemente, sowie um potenzielle Ausbisse abzugrenzen.