    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGermanium Mining AktievorwärtsNachrichten zu Germanium Mining
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Germanium Mining Corp. schließt Fernerkundungsarbeiten auf seinem Konzessionsgebiet Lac du Km 35 in der Region Chibougamau (Quebec) ab

    Germanium Mining Corp. schließt Fernerkundungsarbeiten auf seinem Konzessionsgebiet Lac du Km 35 in der Region Chibougamau (Quebec) ab
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 12. März 2026 / IRW-Press / GERMANIUM MINING CORP. („GERMANIUM MINING“ ODER DAS „UNTERNEHMEN“) (CSE: GMC; OTCQB: EMSKF; FWB: YW0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Fernerkundungsarbeiten auf seinem Konzessionsgebiet Lac du Km 35 in der Region Chibougamau in Quebec abgeschlossen hat.

     

    Beschreibung des regionalen Umfelds des Konzessionsgebiets Lac du Km 35

     

    Das Konzessionsgebiet umfasst die ausgeprägte Faribault Shear Zone („FSZ“), die in Ost-Südost-Richtung verläuft und sich im östlichen Teil des Konzessionsgebiets befindet. Die FSZ fällt nach Südsüdwest ein und endet an der Grenville Front, die sich über mehrere Hundert Kilometer von Südwest nach Nordost erstreckt. Die FSZ ist ein wichtiges Strukturmerkmal, das mit anderen durchlässigen Zonen in der Tiefe verbunden sein könnte und als bevorzugter Leitungsweg für hydrothermale Flüssigkeiten dienen könnte.

     

    Das Germaniumvorkommen Laganière, das 1998 von staatlichen Geologen entdeckt wurde, aber nie weitergehend erkundet wurde, besteht aus einem Peridotitausbiss innerhalb des Gneiskomplexes Laganière, der aus Amphiboliten sowie Hornblende- und Biotitgneisen besteht. Das Vorkommen Laganière lieferte einen Wert von 0,02 % (186 ppm) Germanium, was derzeit der höchste jemals in einem Ausbiss in der Provinz Québec erfasste Germaniumwert ist.

     

    Das Germaniumvorkommen Laganière liegt neben der Hauptforststraße und grenzt direkt im Süden an eine Ansammlung elektromagnetischer Anomalien, die sich über eine Fläche von rund 400 m × 400 m erstrecken und noch nicht erprobt wurden. Das Germaniumvorkommen Laganière befindet sich außerdem rund 450 m nordöstlich der FSZ, 800 m vom südlichen Rand des felsischen Plutons Duberger entfernt sowie rund 2 km westlich der Grenville Front. Das Gebiet zwischen der FSZ und dem Germaniumvorkommen Laganière, das auch die unerprobte Ansammlung elektromagnetischer Anomalien umfasst, wird im Zentrum der Arbeiten von GMC stehen.

     

    Satellitenbildstudie

     

    Die Fernerkundung ermöglichte die Identifizierung neuer struktureller und kreisförmiger Merkmale, die mit einer Germaniummineralisierung in Zusammenhang stehen könnten.

     

    Die Satellitenbildstudie verwendete die PNEO-Satellitenkonstellation der ESA (Europäische Weltraumorganisation / European Space Agency) mit panchromatischen Daten mit einer Auflösung von 30 cm, die im September 2023 aufgenommen wurden. Es wurde ein panchromatisch geschärftes Satellitenbild mit sichtbaren und infraroten Bändern aufgenommen. Das Bild wurde im September 2023 aufgenommen und ist von hoher Qualität. Auf diese Bilder wurden Algorithmen angewandt, um relevante strukturelle Körper zu lokalisieren, einschließlich potenzieller Intrusionen, unterschiedlich geneigter Gesteinsgänge und linsenförmiger Elemente, sowie um potenzielle Ausbisse abzugrenzen.

    Seite 1 von 4 


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Germanium Mining Corp. schließt Fernerkundungsarbeiten auf seinem Konzessionsgebiet Lac du Km 35 in der Region Chibougamau (Quebec) ab VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 12. März 2026 / IRW-Press / GERMANIUM MINING CORP. („GERMANIUM MINING“ ODER DAS „UNTERNEHMEN“) (CSE: GMC; OTCQB: EMSKF; FWB: YW0) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Fernerkundungsarbeiten auf seinem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     