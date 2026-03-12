    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Dax startet schwächer wegen gestiegener Ölpreise

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax -0,3% auf 23.559, schwächer als erwartet .
    • MDax +0,1% auf 29.440, Gewinne bremsten Dax .
    • Brent über 100$, Iran treibt Energiepreise an.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag in einem Umfeld wieder erhöhter Ölpreise nochmals etwas nachgegeben. Der deutsche Leitindex sank im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 23.559 Zähler, was aber viel weniger war, als es die Indikationen über weite Strecken erwarten ließen. Der MDax schaffte es im frühen Handel sogar knapp mit 0,1 Prozent ins Plus auf 29.440 Punkte.

    Entscheidend für Anleger bleibt die Entwicklung der Öl- und Gaspreise, während der Iran immer stärker die Energiewirtschaft in der Golfregion ins Visier nimmt. US-Präsident Donald Trump stellt zwar seit Tagen ein baldiges Ende des Krieges in Aussicht. Noch scheinen die Kapazitäten des Regimes in Teheran aber ausreichend für zumindest schmerzhafte Schläge.

    Ein Fass der Nordsee-Ölsorte Brent kostete am Morgen zeitweise wieder mehr als 100 Dollar, kehrte zuletzt aber unter diese Marke zurück. In Indikationen wurde der Dax vor diesem Hintergrund schon in der Nähe von 23.200 Punkten gesehen. Nach Zahlen erzielte Kursgewinne bei einigen Indexmitgliedern verhinderten aber, dass sich der Leitindex seinem Tief seit Beginn des Iran-Kriegs noch deutlicher näherte. Dieses hatte am Montag bei 22.927 Punkten gelegen./tih/stk





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
