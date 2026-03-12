Aktien Frankfurt Eröffnung
Dax startet schwächer wegen gestiegener Ölpreise
- Dax -0,3% auf 23.559, schwächer als erwartet .
- MDax +0,1% auf 29.440, Gewinne bremsten Dax .
- Brent über 100$, Iran treibt Energiepreise an.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Donnerstag in einem Umfeld wieder erhöhter Ölpreise nochmals etwas nachgegeben. Der deutsche Leitindex sank im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 23.559 Zähler, was aber viel weniger war, als es die Indikationen über weite Strecken erwarten ließen. Der MDax schaffte es im frühen Handel sogar knapp mit 0,1 Prozent ins Plus auf 29.440 Punkte.
Entscheidend für Anleger bleibt die Entwicklung der Öl- und Gaspreise, während der Iran immer stärker die Energiewirtschaft in der Golfregion ins Visier nimmt. US-Präsident Donald Trump stellt zwar seit Tagen ein baldiges Ende des Krieges in Aussicht. Noch scheinen die Kapazitäten des Regimes in Teheran aber ausreichend für zumindest schmerzhafte Schläge.
Ein Fass der Nordsee-Ölsorte Brent kostete am Morgen zeitweise wieder mehr als 100 Dollar, kehrte zuletzt aber unter diese Marke zurück. In Indikationen wurde der Dax vor diesem Hintergrund schon in der Nähe von 23.200 Punkten gesehen. Nach Zahlen erzielte Kursgewinne bei einigen Indexmitgliedern verhinderten aber, dass sich der Leitindex seinem Tief seit Beginn des Iran-Kriegs noch deutlicher näherte. Dieses hatte am Montag bei 22.927 Punkten gelegen./tih/stk
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Trading-Plan für morgen
- Ausgangslage: Aktueller Kursbereich um 23.670. Relevante Unterstützungs- und Widerstandszonen liegen bei 23.410, 23.580 sowie 23.970.
- Szenario 1 – Bearisher Verlauf:
- Fällt der Markt in Richtung des Gaps bei 23.410, wird dort zunächst die Reaktion beobachtet.
- Bruch der 23.410 nach unten: erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung in Richtung 23.200.
- Stabilisierung an der 23.410: Dreht der Kurs dort nach oben und überschreitet erneut 23.580, ergibt sich ein mögliches Long-Szenario mit Zielbereich 23.970.
- Szenario 2 – Reaktion im oberen Bereich:
- Erreicht der Markt die Zone um 23.970, wird auf Umkehrsignale bzw. Umkehrkerzen geachtet.
- Bestätigt sich eine Schwäche, ist eine Korrekturbewegung zurück in Richtung 23.580 wahrscheinlich.
- Bei anhaltendem Verkaufsdruck kann sich die Bewegung anschließend erneut bis in den Bereich 23.410 ausdehnen.
Fokus: Reaktionen an den Schlüsselzonen 23.410 – 23.580 – 23.970 und entsprechende Bestätigung durch Price-Action.
Zwischen all dem üblichen Markt-Getöse, das gern mal nach „Peng, Pinguin, Deutschland hat fertig“ klingt, stichst du mit deinen DAX-Einschätzungen angenehm heraus. Kurz, präzise, ohne Schnörkel – quasi Börsen-Klartext statt Analysten-Romantik. Genau die Art von nüchterner Marktansage, die man zwischen all dem Kommentar-Rauschen zu schätzen weiß. Dickes Lob dafür – macht richtig Spaß zu lesen.