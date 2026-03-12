HENSOLDT Aktie auf Höhenflug - 12.03.2026

Einen ganz starken Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Mit einer Performance von +6,56 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die HENSOLDT Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,73 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 80,78€, mit einem Plus von +6,56 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei HENSOLDT einen Gewinn von +6,42 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um -3,78 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,35 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei HENSOLDT auf +3,34 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,13 % geändert.

HENSOLDT Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,78 % 1 Monat -4,35 % 3 Monate +6,42 % 1 Jahr +16,35 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Diskrepanz zwischen erwarteter Kursstärke durch gestiegene Rüstungsnachfrage und dem aktuellen Kursrückgang von HENSOLDT; Debatten über fundamentale Expansionen (Standortausbau, Zukäufe), mögliche staatliche Nachrichtensperre, Vorwürfe, Großanleger würden billig akkumulieren, sowie Unsicherheit bzgl. Bewertung und Handelsverhalten.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,22 Mrd.EUR € wert.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.