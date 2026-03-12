Sprit erstmals seit Kriegsbeginn im Tagesvergleich in Deutschland billiger
- Sprit erstmals seit Iran-Krieg wieder billiger
- E10 -3,4 Ct/l, Diesel -5,4 Ct/l bundesweit akt
- ADAC meldet Tagesdurchschnitt;Quelle dpa-AFX.
Foto: Stringer - dpa
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Zum ersten Mal seit Beginn des Iran-Krieges ist Sprit im Tagesvergleich wieder billiger geworden. Superbenzin der Sorte E10 und Diesel waren im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Mittwochs um 3,4 beziehungsweise 5,4 Cent pro Liter billiger als am Dienstag, wie der ADAC mitteilt./ruc/DP/jha
Semmelrolle schrieb 10.03.26, 08:48
Massive Short Positionen in Höhe von 10 mio. wurden gestern kurz bevor die G7 bekannt gibt vielleicht die Öl Reservem frei zugeben gesetzt. Dann sagt Trump, dass der Krieg in kürze vorbei sei. Gestern in der Pressekonferenz sagt er ist sich nicht sicher wie lange das gehen soll.mitdiskutieren »
Eines ist klar, er gewinnt Zeit und hat Angst, die Öl Felder sind beschädigt, der Kanal ist zu und viele Öl Lieferanten haben die Anlagen runter gefahren. Und die Leute fressen ihm die Weisheit aus der Hand????
Das ist doch die krasseste Marktmanipulation überhaupt. Meine Fresse das ist doch das gleiche wie im Fußball wenn man betrügt damit der Wettschein aufgeht.
Urbi schrieb 10.03.26, 07:41
Ich denke Preismanipulation war der Sinn der Sache. Vor allem zur Bereicherung von Trumps Buddies und seiner Familie.mitdiskutieren »
Boerdeboy schrieb 09.03.26, 20:55
Weil trump wieder nen bisschen dünnpfiff labert geht's hier so runter? Was soll er denn sonst sagen? Das ist doch nur nen Move um die Ölpreise zu beruhigen.mitdiskutieren »
