    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Dax startet im Minus - Ölpreis steigt weiter

    Wirtschaft - Dax startet im Minus - Ölpreis steigt weiter
    Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
    Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstagmorgen mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.535 Punkten berechnet, und damit 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Zalando, Rheinmetall und die Hannover Rück, am Ende BMW, Bayer und Continental.

    Der Ölpreis stieg unterdessen weiter stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 95,68 US-Dollar; das waren 4,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.

    Die Blicke der Anleger auf die Straße von Hormus würden immer banger, sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Je länger die Straße von Hormus unpassierbar ist, desto größer werden die wirtschaftlichen Auswirkungen. Und desto mehr wird die ganze Welt in diesen Konflikt hineingezogen." Der Blick auf den erneuten Anstieg des Ölpreises zeige, dass die Mehrheit der Börsianer nicht davon ausgehe, dass die Auflösung von Teilen der Strategischen Ölreserve ausreichen werde, um den Ölpreisanstieg nachhaltig zu begrenzen.

    "Lässt der hohe Ölpreis die Inflation nachhaltig ansteigen, droht der Wirtschaft eine zusätzliche Belastung", so Altmann. "Aktuell preisen die Börsen mindestens eine Zinserhöhung durch die EZB, einem zweiten Zinsschritt wird eine Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent gegeben. Höhere Zinsen wären dann der zweite Punkt, der die Wirtschaft ausbremst."

    Wie verunsichert die Anleger hierzulande aktuell seien, zeige der Blick auf die Umsätze, sagte der Analyst. "Der Umsatz bei den Dax-Werten hat gestern ein neues Jahrestief erreicht und lag damit fast die Hälfte unter dem üblichen Durchschnitt. Die größte Angst der Anleger scheint aktuell die zu sein, mit Anlageentscheidungen falsch zu liegen."



    Verfasst von Redaktion dts
    Wirtschaft Dax startet im Minus - Ölpreis steigt weiter Der Dax ist am Donnerstagmorgen mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 23.535 Punkten berechnet, und damit 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     