JPMORGAN stuft Daimler Truck auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck mit einem Kursziel von 47 Euro auf "Overweight" belassen. Das vierte Quartal sei robust gewesen, schrieb der Experte Akshat Kacker am Donnerstag in seiner ersten Einschätzung der vorgelegten Resultate. Die für 2026 ausgesprochene Zielspanne für das operative Konzernergebnis (Ebit) liege aber im Mittelwert unter dem Analystenkonsens, gab er zu bedenken./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:23 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:23 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,93 % und einem Kurs von 43,20EUR auf Tradegate (12. März 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Jose M Asumendi

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 47

Kursziel alt: 47

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



