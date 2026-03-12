JPMORGAN stuft Zalando auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Ein Aktienrückkauf und das globale Direktvertriebsgeschäft von Levi's dürften den Aktienkurs antreiben, schrieb Georgina Johanan am Donnerstag. Die strukturellen Probleme bleiben jedoch bestehen./rob/bek/ag
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,12 % und einem Kurs von 21,57EUR auf Tradegate (12. März 2026, 09:34 Uhr) gehandelt.
