BARCLAYS stuft Zalando auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Sarah Roberts attestierte dem Online-Händler am Donnerstag solide Resultate. Gut ankommen dürfte ihrer Meinung nach die Ankündigung von Aktienrückkäufen./rob/tih/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:04 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,78 % und einem Kurs von 21,50EUR auf Tradegate (12. März 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Sarah Roberts

Analysiertes Unternehmen: Zalando

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 35

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 35,00 € , was eine Steigerung von +60,26% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer