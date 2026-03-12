BARCLAYS stuft Zalando auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 35 Euro auf "Overweight" belassen. Analystin Sarah Roberts attestierte dem Online-Händler am Donnerstag solide Resultate. Gut ankommen dürfte ihrer Meinung nach die Ankündigung von Aktienrückkäufen./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,78 % und einem Kurs von 21,50EUR auf Tradegate (12. März 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Sarah Roberts
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sarah Roberts
Analysiertes Unternehmen: Zalando
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 35
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte