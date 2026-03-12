Turkcell und ZTE/Netaş arbeiten an der nächsten Generation der Superbox mit 5G- und Wi-Fi 7-Support

Turkcell 5G Superbox bietet Internet mit Glasfasergeschwindigkeit über das 5G-Netzwerk, ohne dass eine feste Internetinfrastruktur erforderlich ist. Diese Lösung lässt sich unkompliziert in Wohnungen und Büros installieren und bietet überall dort, wo Nutzer sie benötigen, eine schnelle Verbindung mit geringer Latenz.

ISTANBUL, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Turkcell und ZTE/Netaş haben eine neue Kooperationsvereinbarung im Bereich Fixed Wireless Access (FWA) unterzeichnet. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird die FWA-Lösung der nächsten Generation von ZTE/Netaş, die 5G- und Wi-Fi 7-Technologien kombiniert, in das 5G Superbox-Ökosystem von Turkcell integriert. So soll die Vision von Turkcell im Bereich Breitband unterstützt werden.

Die neue Generation der 5G + Wi-Fi 7 Superbox-Lösung von ZTE/Netaş bietet Datenübertragungsraten im Gigabit-Bereich über die 5G-Infrastruktur und zielt darauf ab, eine höhere Kapazität, eine größere Abdeckung und eine optimierte Konnektivitätsleistung in Umgebungen mit mehreren Geräten in Privathaushalten und Büros mit Wi-Fi 7-Unterstützung zu bieten. Die Lösung ist eine leistungsstarke Alternative für datenintensive Anwendungen, Cloud-Dienste und hochauflösende Inhalte.

Prof. Dr. Vehbi Çağrı Güngör, stellvertretender Geschäftsführer für Netzwerktechnologien bei Turkcell, erklärte: „Bei Turkcell beschleunigen wir mit der Einführung von 5G unsere Bemühungen, unseren Kunden in jeder Umgebung ein hochwertiges und schnelles Breitband-Erlebnis zu bieten. Die neue 5G Superbox, die wir gemeinsam mit ZTE/Netaş entwickelt haben, wird überall dort, wo 5G verfügbar ist, Internetdienste mit Glasfasergeschwindigkeit bereitstellen und damit einen wesentlichen Beitrag zur Digitalisierung der Türkei leisten."

Mit dieser Zusammenarbeit hat sich Turkcell zum Ziel gesetzt, überall dort, wo 5G verfügbar ist, mehr Nutzern einen schnellen Breitbandzugang zu ermöglichen. ZTE/Netaş wiederum trägt weiterhin mit seinen fortschrittlichen FWA-Lösungen zum digitalen Transformationsprozess der Betreiber bei.

Lin Zhi, Vice President von ZTE, betonte: „Diese Zusammenarbeit mit Turkcell ist ein wichtiger Schritt, um unsere fortschrittlichen FWA-Lösungen für die Nutzer in der Türkei bereitzustellen. Diese Lösung der nächsten Generation, die 5G und Wi-Fi 7 kombiniert, wird eine hervorragende Konnektivitätsleistung in Privathaushalten und Büros ermöglichen und gleichzeitig Betreiber beim Aufbau einer zukunftsfähigen Infrastruktur unterstützen."

Die derzeit verfügbaren Wi-Fi 7-fähigen Superbox 5G-Modems werden auf 5G-kompatible Modems aufgerüstet, sobald die 5G-Technologie am 1. April 2026 verfügbar ist.

Über ZTE

ZTE ist ein Anbieter von modernen Telekommunikationssystemen, mobilen Endgeräten und Netzwerklösungen für Mobilfunkbetreiber, Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und private Anwender. Das Unternehmen entwickelt für seine Kunden integrierte, durchgängige Innovationen für hervorragende und hochwertige Produkte im Konvergenzbereich der Telekommunikations- und Informationstechnologie. ZTE ist an den Börsen Hongkong und Shenzhen notiert (H-Aktienkürzel 0763.HK / A-Aktienkürzel 000063.SZ) und liefert anwenderoptimierte Produkte und Services an über 500 Netzbetreiber in mehr als 160 Ländern. ZTE investiert mindestens zehn Prozent seines Jahresumsatzes in Forschung und Entwicklung und spielt eine wichtige Rolle in einer Reihe internationaler Gremien zur Entwicklung internationaler Standards. Als Unternehmen, das der Corporate SocialResponsibility (CSR) große Bedeutung beimisst, ist ZTE Mitglied des UN-Netzwerkes Global Compact. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn

MEDIENANFRAGEN:

ZTE Corporation

Kommunikation

E-Mail: ZTE.press.release@zte.com.cn

