Börsenstart Europa - 12.03. - ATX schwach -0,99 %

Der MDAX bewegt sich bei 29.496,18 PKT und steigt um +0,33 %. Top-Werte: K+S +6,35 %, HENSOLDT +6,20 %, RENK Group +3,92 % Flop-Werte: TUI -3,40 %, Porsche AG -2,41 %, Deutsche Lufthansa -2,31 %

Der DAX bewegt sich bei 23.596,53 PKT und fällt um -0,13 %. Top-Werte: Zalando +6,99 %, Daimler Truck Holding +4,61 %, RWE +2,59 % Flop-Werte: Deutsche Bank -2,69 %, Bayer -1,88 %, Continental -1,75 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX bewegt sich bei 3.591,64 PKT und steigt um +0,04 %.

Top-Werte: HENSOLDT +6,20 %, SUESS MicroTec +1,49 %, Sartorius Vz. +1,33 %

Flop-Werte: Eckert & Ziegler -1,97 %, Evotec -1,86 %, Infineon Technologies -1,42 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.766,15 PKT und fällt um -0,49 %.

Top-Werte: BASF +2,50 %, Rheinmetall +1,47 %, ASML Holding +0,38 %

Flop-Werte: BBVA -2,74 %, Deutsche Bank -2,69 %, ING Group -2,02 %

Der ATX steht aktuell (09:59:56) bei 5.377,86 PKT und fällt um -0,99 %.

Top-Werte: Verbund Akt.(A) +0,31 %, STRABAG +0,28 %, Lenzing +0,23 %

Flop-Werte: Andritz -4,53 %, PORR -2,89 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -2,74 %

Der SMI steht aktuell (09:59:57) bei 12.868,03 PKT und fällt um -0,63 %.

Top-Werte: Novartis +0,47 %, Partners Group Holding +0,20 %, Logitech International +0,11 %

Flop-Werte: Roche Holding -3,47 %, Swiss Life Holding -3,07 %, UBS Group -1,82 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 8.012,36 PKT und fällt um -0,26 %.

Top-Werte: Thales +4,50 %, Dassault Systemes +1,10 %, ENGIE +0,42 %

Flop-Werte: Pernod Ricard -1,97 %, Accor -1,91 %, STMicroelectronics -1,76 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:23) bei 3.057,93 PKT und fällt um -0,42 %.

Top-Werte: Alfa Laval +0,23 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,19 %, AstraZeneca +0,19 %

Flop-Werte: Nordea Bank Abp -2,00 %, Swedbank Shs(A) -1,74 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -1,73 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.340,00 PKT und steigt um +0,38 %.

Top-Werte: Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange +1,22 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,20 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +1,02 %

Flop-Werte: Viohalco -2,41 %, Greek Organisation of Football Prognostics Opap -1,78 %, Hellenic Telecommunications Organizations -1,65 %