FreeStyle Libre Technologie verhilft Menschen mit Typ-2-Diabetes und Basalinsulin zu einem besseren Glukosemanagement

Eine randomisierte kontrollierte FreeDM2-Studie aus Großbritannien belegt: Nach vier Monaten hatten Personen, die die FreeStyle Libre Technologie nutzten, eine um 0,6 % stärkere HbA1c-Reduktion und 2,5 Stunden pro Tag mehr im Zielbereich im Vergleich zu Blutzuckermessungen per Fingerstich 1,2

Verbesserungen wurden von den Teilnehmenden selbst erzielt, indem sie Echtzeit 3 -Glukosewerte nutzten, um Entscheidungen im Alltag zu treffen

-Glukosewerte nutzten, um Entscheidungen im Alltag zu treffen Eine zusätzliche Studie aus Italien berichtete über ähnliche Verbesserungen und unterstreicht damit den Nutzen der FreeStyle Libre Technologie für diese Patientengruppe4

ABBOTT PARK, Illinois, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- Das Gesundheitsunternehmen Abbott (NYSE: ABT) hat heute Ergebnisse der randomisierten kontrollierten Studie (RCT) FreeDM2 vorgestellt. Die Daten zeigen, dass Personen, die die FreeStyle Libre Technologie zur kontinuierlichen Glukosemessung (CGM) nutzten, bessere Glukosewerte erzielten als jene, die herkömmliche Blutzuckermessungen per Fingerstich verwendeten. Die Verbesserungen wurden durch ein optimiertes Selbstmanagement der Teilnehmenden erreicht, unterstützt durch Echtzeit3–CGM–Daten. Die Ergebnisse wurden auf der 19. International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes (ATTD) vorgestellt.

Weltweit sind etwa 63 Millionen Menschen mit Typ-2-Diabetes auf Insulin angewiesen5. Real-World-Studien zeigen jedoch, dass nur 18 bis 30 % der Patient:innen mit Basalinsulintherapie ihre HbA1c-Zielwerte erreichen6,7. Diese Versorgungslücke trägt zu geschätzten jährlichen Diabetes-Gesundheitskosten von 217 Milliarden US-Dollar bei und zeigt, dass Millionen von Menschen weiterhin Unterstützung benötigen, um ihre Glukosewerte im Zielbereich zu halten8. Die randomisierte FreeDM2-Studie wurde initiiert, um zu untersuchen, ob kontinuierliche Glukosemessung in Echtzeit (CGM) Menschen, die mit Basalinsulin behandelt werden, dabei helfen kann, ihre Glukosewerte besser zu managen.

Die Studie wurde an 24 klinischen Zentren in Großbritannien durchgeführt und umfasste 303 Teilnehmende. Verglichen wurde die Wirksamkeit von kontinuierlicher Glukosemessung mit der herkömmlichen Blutzuckermessung mittels Fingerstich (SMBG) bei Menschen mit Typ-2-Diabetes und Basalinsulintherapie.9

Deutliche Verbesserungen durch Selbstmanagement

Nach vier Monaten zeigten Teilnehmende, die ein Abbott FreeStyle Libre Messsystem zur kontinuierlichen Glukosemessung nutzten, eine signifikant stärkere Senkung des HbA1c-Werts (0,6 %; p<0,001)¹ als die Vergleichsgruppe mit herkömmlicher Blutzuckermessung. Darüber hinaus verbrachten sie durchschnittlich rund 2,5 Stunden pro Tag (10,4 % Zunahme)2 mehr Zeit im Zielbereich (70 bis 180 mg/dl). Die Studienteilnehmenden erhielten einmal täglich Basalinsulin sowie zusätzlich entweder einen SGLT2-Inhibitor oder einen GLP-1-Rezeptoragonisten, was auf einen messbaren Mehrwert auch für Menschen hinweist, die bereits fortgeschrittene glukosesenkende Therapien erhalten.