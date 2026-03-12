BERNSTEIN RESEARCH stuft BMW auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Outperform" belassen. Dem Zielkorridor für die operative Marge 2026 im Autosegment von 4 bis 6 Prozent stehe eine Konsensschätzung von 5,3 Prozent gegenüber, schrieb Stephen Reitman in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/ag
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,28 % und einem Kurs von 80,02EUR auf Tradegate (12. März 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.
