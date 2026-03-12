JPMORGAN stuft K+S auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für K+S nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 12,70 Euro auf "Neutral" belassen. Die Ziele des Düngemittelherstellers für das laufende Jahr lägen leicht über den Erwartungen, schrieb Angelina Glazova in einer ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:17 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die K+S Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,32 % und einem Kurs von 16,65EUR auf Tradegate (12. März 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Angelina Glazova

Analysiertes Unternehmen: K+S

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 12,70

Kursziel alt: 12,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



