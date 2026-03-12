GOLDMAN SACHS stuft RWE AG(NEU) auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Essener seien mit der avisierten Ergebnissteigerung um jährlich 12 Prozent bis 2031 noch konservativ, schrieb Alberto Gandolfi am Donnerstag nach den Zahlen./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:21 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,39 % und einem Kurs von 54,88EUR auf Tradegate (12. März 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.
