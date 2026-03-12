    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    APA ots news

    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Aktienbarometer 2026: Wertpapierbesitz weiterhin hoch im Kurs

    Für Sie zusammengefasst
    • 31% besitzen Wertpapiere; Anteil steigt weiter
    • Private Vorsorge wichtig; 81% sehen Vermögensauf
    • Politik hinkt; Kapitalmarktpotenzial ungenutzt
    APA ots news - Aktienbarometer 2026: Wertpapierbesitz weiterhin hoch im Kurs
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Wertpapierbesitz steigt kontinuierlich - 31 Prozent investieren in Wertpapiere - private Vorsorge gewinnt weiter an Bedeutung

    Wien (APA-ots) - Der Wertpapierbesitz der österreichischen Bevölkerung zeigt weiterhin
    nach oben. Die neueste Erhebung des "Aktienbarometers" - eine jährliche Umfrage im Auftrag der Industriellenvereinigung (IV), des Aktienforums und der Wiener Börse - zeigt, dass 31 Prozent der Menschen in Österreich in Aktien, Anleihen oder Investmentfonds und ETFs investiert sind, damit steigt der Wert weiterhin kontinuierlich - fast jeder Dritte besitzt somit Wertpapiere. Vermögensaufbau und private Vorsorge sind damit längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen.

    Die von Peter Hajek durchgeführte Studie zeichnet erneut ein deutliches Bild: Die österreichische Bevölkerung setzt verstärkt auf Wertpapiere als Teil der privaten Vorsorge. IV-Generalsekretär Christoph Neumayer erklärt dazu: "Trotz eines volatilen Börsenjahres 2025 ist das Vertrauen in die Kapitalmärkte weiter gestiegen. Langfristiger Vermögensaufbau und private Pensionsvorsorge werden für immer mehr Menschen wichtiger - 81 Prozent nennen Vermögensaufbau und 62 Prozent Pensionsvorsorge als zentrale Motive. Grund dafür ist auch das gesunkene Vertrauen in die staatliche Pension: Mehr als die Hälfte der Menschen ist unsicher, ob diese langfristig ausreichend sein wird. Gleichzeitig haben Digitalisierung, neue Anlageformen wie ETFs sowie breitere und einfachere Anlageoptionen Investments attraktiver gemacht."

    "Wer privat vorsorgt und damit die Sozialsysteme entlastet, darf dafür nicht bestraft werden. Im Gegenteil: Es braucht steuerliche Entlastungen wie zum Beispiel eigene Vorsorgedepots. Wer hier dagegen arbeitet bremst nicht das böse Kapital, sondern jene, die für ihre eigene Zukunft vorsorgen wollen", so Neumayer weiter.

    Während andere Länder auf einen leistungsfähigen Kapitalmarkt setzen, ist Österreich weiterhin mehr als zögerlich und schöpft sein Potenzial nicht aus. Kapitalmarktbasierte Vorsorgeinstrumente spielen hierzulande eine deutlich geringere Rolle als in vielen anderen europäischen Ländern. "Während etwa die nordischen Länder viel stärker in die kapitalmarktorientierte Vorsorge investieren, ist Österreichs Wert mit weniger als 10 Prozent des BIP verschwindend gering. Dabei ist das Thema bereits in der Mitte der Gesellschaft angekommen: 1,3 Millionen Menschen, die weniger als 3.000 Euro netto verdienen, besitzen Wertpapiere. Die Menschen sind bereits viel weiter, doch die Politik hinkt weiter hinterher", so Angelika Sommer- Hemetsberger, Präsidentin des Aktienforums.

    "Ein modernes Vorsorgesystem bringt Rendite für die Menschen, Kapital für Unternehmen und entlastet den Staat. Diese Win-Win-Chance dürfen wir nicht länger ignorieren. Während Schweden, Dänemark und Polen Milliarden am Kapitalmarkt für die Zukunft arbeiten lassen und Deutschland Vorsorgekonten mit Steuervorteilen startet, verweigert sich Österreich der Ergänzung des Umlagemodells. 340 Milliarden Euro parken hierzulande als Cash oder unverzinst auf Sparkonten. Was Österreich fehlt, ist nicht Wissen, sondern Mut zu System- Entscheidungen, die unseren Wohlstand langfristig sichern," sagt Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse.

    Ein leistungsfähiger Kapitalmarkt ist dabei nicht nur für die private Vorsorge entscheidend, sondern auch für Innovation, Wachstum und Beschäftigung. Unternehmen brauchen Eigenkapital, um neue Technologien, Geschäftsmodelle und Transformation zu finanzieren. Kapitalmarkt und Sozialsystem sind daher kein Widerspruch, im Gegenteil: Sie bedingen einander.

    Hauptergebnisse der Studie

    - Wertpapierbesitz in Österreich steigt weiter. Rund 31% der österreichischen Wohnbevölkerung ab 16 Jahren besitzen Wertpapiere , das entspricht etwa 2,4 Millionen Menschen.

    - Unter den Wertpapierbesitzerinnen und Wertpapierbesitzern sind Investmentfonds/ETFs (24%) und Aktien (18%) die verbreitetsten Anlageformen. Anleihen (11%) spielen eine deutlich geringere Rolle, zeigen jedoch ebenfalls einen signifikanten Anstieg gegenüber den Vorjahren .

    - Neben den aktuellen Besitzerinnen und Besitzern gibt es ein erhebliches Potenzial von rund 19% der Bevölkerung , die sich grundsätzlich vorstellen können, künftig in Wertpapiere zu investieren (ca. 1,4 Mio. Personen).

    - Viele Befragte schätzen ihr Wissen über Wertpapiere als eher gering oder mittelmäßig ein. Fehlendes Finanzwissen stellt somit weiterhin eine große Hürde für eine stärkere Beteiligung am Kapitalmarkt dar.

    - Menschen, die nicht an Wertpapieren interessiert sind, sind besonders risikoavers .

    - Einer der wichtigsten Gründe für Investitionen in Aktien ist die Pensionsvorsorge . Mehr als die Hälfte der Befragten zweifelt daran, dass die staatliche Pension allein ausreichen wird . Besonders jüngere Altersgruppen setzen daher stärker auf zusätzliche private Vorsorge.

    Rückfragehinweis:
    Industriellenvereinigung
    Marlena Mayer
    +43 (1) 711 35-2315
    marlena.mayer@iv.at
    www.iv.at

    Wiener Börse AG
    Julia Resch
    +43 (0)1 53165 186
    julia.resch@wienerboerse.at
    www.wienerborse.at

    Aktienforum
    Mag. Karl Fuchs
    +43 (0)1 71135-2345
    k.fuchs@aktienforum.org
    www.aktienforum.at

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/112/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0039 2026-03-12/10:00






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    APA ots news Aktienbarometer 2026: Wertpapierbesitz weiterhin hoch im Kurs Der Wertpapierbesitz der österreichischen Bevölkerung zeigt weiterhin nach oben. Die neueste Erhebung des "Aktienbarometers" - eine jährliche Umfrage im Auftrag der Industriellenvereinigung (IV), des Aktienforums und der Wiener Börse - zeigt, dass …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     