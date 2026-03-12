    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Hohe Seitwärtschancen

    Hensoldt-Bonus-Zertifikat mit 23%-Chance und 38% Sicherheitspuffer

    Mit Bonus-Zertifikaten mit Cap werden Anleger auch dann hohe Erträge erzielen, wenn sich die starken Kursschwankungen fortsetzen und die Aktie nicht mehr als ein Drittel ihres aktuellen Wertes verliert.

    Nachdem die Aktie des im TecDAX gelisteten Pioniers für Technologie und Innovation in der Verteidigungs- und Sicherheitselektronik, Hensoldt, nach einem kräftigen Kursanstieg im Oktober 2025 bei 117,60 Euro ein Allzeithoch verzeichnete, korrigierte der Aktienkurs nach Gewinnmitnahmen bis Ende November 2025 auf bis zu 65 Euro. Nach einem volatilen Start in das Jahr 2026 überwand der Aktienkurs des Rüstungselektronikunternehmens nach einem Rückgang auf bis zu 72 Euro zuletzt wieder die Marke von 80 Euro.

    Wegen der auch im laufenden Geschäftsjahr eintreffenden Aufträge aus Deutschland, die die aktuelle Jahresprognose für das Unternehmen als konservativ erscheinen lassen, bekräftigten die Experten von Jefferies & Company mit einem Kursziel von 90 Euro ihre Kaufempfehlung für die Hensoldt-Aktie.

    Anlage-Idee: Wer nun eine Investition in die als „leicht unterbewertet“ eingestufte schwankungsfreudige Hensoldt-Aktie ins Auge fasst und auch im Falle einer schwächeren Entwicklung des Aktienkurses hohe Renditen erzielen möchte, könnte als Alternative zum direkten Aktienkauf die Anschaffung eines Bonus-Zertifikates mit Cap in Erwägung ziehen.

    Bonus-Zertifikate mit Cap ermöglichen nicht nur bei steigenden Notierungen der Hensoldt-Aktie, sondern auch bei seitwärts oder deutlich nachgebenden Kursen hohe Renditechancen. Als Gegengeschäft für die attraktiven Seitwärtschancen müssen Zertifikateanleger auf das unbegrenzte Gewinnpotenzial des Aktieninvestments und Dividendenzahlungen verzichten.

    Die Funktionsweise: Wenn die Hensoldt-Aktie bis zum Bewertungstag des Zertifikates niemals die Barriere bei 50 Euro berührt oder unterschreitet, dann wird das Bonus-Zertifikat mit Cap am 25. März 2027 mit dem Bonusbetrag in Höhe von 104 Euro zurückbezahlt.

    Die Eckdaten: Beim HSBC-Bonus-Zertifikat mit Cap auf die Hensoldt-Aktie (ISIN: DE000HM1J9B3), befinden sich Bonuslevel und Cap bei 104 Euro. Der Cap definiert den maximalen Auszahlungsbetrag des Zertifikates. Die bis zum Bewertungstag, den 19. März 2027, aktivierte Barriere liegt bei 50 Euro. Beim Hensoldt-Aktienkurs von 80,80 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 84,50 Euro erwerben.

    Die Chancen: Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 84,50 Euro kaufen können, ermöglicht es bis zum März 2027 einen Bruttoertrag von 23,08 Prozent (gleich 22 Prozent pro Jahr), wenn der Aktienkurs bis zum Bewertungstag niemals um 38,12 Prozent auf 50 Euro oder darunter fällt.

    Die Risiken: Berührt der Kurs der Hensoldt-Aktie bis zum Bewertungstag die Barriere bei 50 Euro und die Aktie notiert am Bewertungstag unterhalb des Caps, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie, maximal mit dem Cap, zurückbezahlt. Wird dieser Schlusskurs unterhalb von 84,50 Euro, dem Kaufkurs des Zertifikates ermittelt, dann werden Anleger einen Verlust erleiden.

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Hensoldt-Aktien oder von Anlageprodukten auf Hensoldt-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.





    Walter Kozubek
    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

