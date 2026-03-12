DZ BANK stuft RHEINMETALL AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Rheinmetall von 2290 auf 2188 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Holger Schmidt begründete den niedrigeren fairen Wert mit adjustierten Schätzungen für den Rüstungskonzern. Die fundamentalen Aussichten blieben aber trotz geringer temporärer Abweichungen u?berzeugend, hieß es am Donnerstag./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:40 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:10 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 1.571EUR auf Tradegate (12. März 2026, 10:15 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Holger Schmidt

Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1657,43 € , was eine Steigerung von +5,40% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer