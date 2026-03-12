    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRheinmetall AktievorwärtsNachrichten zu Rheinmetall
    DZ BANK stuft RHEINMETALL AG auf 'Kaufen'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Rheinmetall von 2290 auf 2188 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Holger Schmidt begründete den niedrigeren fairen Wert mit adjustierten Schätzungen für den Rüstungskonzern. Die fundamentalen Aussichten blieben aber trotz geringer temporärer Abweichungen u?berzeugend, hieß es am Donnerstag./rob/bek/ag

    Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Holger Schmidt
    Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    Verfasst von dpa-AFX Analysen
