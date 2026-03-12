DZ BANK stuft RHEINMETALL AG auf 'Kaufen'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Rheinmetall von 2290 auf 2188 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Analyst Holger Schmidt begründete den niedrigeren fairen Wert mit adjustierten Schätzungen für den Rüstungskonzern. Die fundamentalen Aussichten blieben aber trotz geringer temporärer Abweichungen u?berzeugend, hieß es am Donnerstag./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,05 % und einem Kurs von 1.571EUR auf Tradegate (12. März 2026, 10:15 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DZ BANK
Analyst: Holger Schmidt
Analysiertes Unternehmen: RHEINMETALL AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
