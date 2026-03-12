StageOne Ventures gibt den Abschluss seines fünften Fonds in Höhe von 165 Millionen US-Dollar bekannt, um Israels nächste Generation von Marktführern im Bereich KI-Infrastruktur zu fördern

Mit dem Abschluss von Fonds V übersteigt das von StageOne verwaltete Gesamtvermögen (AUM) die Marke von 650 Millionen US-Dollar. Dieser Meilenstein stärkt die Position des Unternehmens als führender institutioneller Partner für technische Gründer bei der Unternehmensgründung. Seit 2001 war StageOne bei jeder größeren Veränderung im Bereich der Unternehmensinformatik an vorderster Front dabei – von der Ära der Telekommunikation über den Aufstieg der Cybersicherheit bis hin zur Cloud-Migration. Heute nimmt der Fonds V die nächste Herausforderung ins Visier: die KI-Infrastrukturebene .

TEL AVIV, Israel, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- StageOne Ventures gab heute den Abschluss seines fünften Fonds in Höhe von 165 Millionen US-Dollar, bekannt und feiert damit 25 Jahre Identifizierung und Unterstützung der ehrgeizigsten israelischen Unternehmensgründer in der Anfangsphase der Technologie.

Der Fonds V wird sich auf bahnbrechende Start-ups in den Bereichen KI-Infrastruktur, Cybersicherheit, physische KI, Agentic Orchestration und vertikale KI konzentrieren – Sektoren, in denen israelische Engineering-Talente weltweit einen entscheidenden Vorsprung haben.

„KI ist für uns mehr als nur eine vertikale Komponente. Sie ist die neue Architektur von Unternehmenssoftware", betont Yuval Cohen, Gründer und Managing Partner bei StageOne Ventures. „Trotz globaler und lokaler Unsicherheiten bringt Israel weiterhin Ingenieurstalente von Weltklasse hervor. Mit unserem fünften Fonds verstärken wir unser Engagement, der erste und zuverlässigste Partner für Gründer zu sein, die kategorieprägende Unternehmen aufbauen."

Beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Innovationen

StageOne wird geleitet von Yuval Cohen (Gründer und Managing Partner), Tal Slobodkin (Managing Partner) und Netanel Meir (Partner).

Bis heute hat das Unternehmen in 69 Unternehmen investiert und unterstützt derzeit ein Portfolio von 29 aktiven Unternehmen. StageOne fungiert als „First-Check"-Investor, der eine praktische, langfristige Partnerschaft mit den Gründern pflegt und seine stärksten Unternehmen durch erhebliche Folgefinanzierungen weiter unterstützt.

„Unser Modell fußt auf tiefer Überzeugung und Engagement vom ersten Tag an", ergänzt Tal Slobodkin, Managing Partner. „In einer Welt der automatisierten Investitionen bieten wir das Gegenteil: eine enge Partnerschaft. Wir stellen nicht nur Kapital zur Verfügung, sondern auch die strategische und operative Grundlage, die es technischen Gründern ermöglicht, sich zu globalen Marktführern zu entwickeln."