    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    StageOne Ventures gibt den Abschluss seines fünften Fonds in Höhe von 165 Millionen US-Dollar bekannt, um Israels nächste Generation von Marktführern im Bereich KI-Infrastruktur zu fördern

    TEL AVIV, Israel, 12. März 2026 /PRNewswire/ -- StageOne Ventures gab heute den Abschluss seines fünften Fonds in Höhe von 165 Millionen US-Dollar, bekannt und feiert damit 25 Jahre Identifizierung und Unterstützung der ehrgeizigsten israelischen Unternehmensgründer in der Anfangsphase der Technologie.

    Mit dem Abschluss von Fonds V übersteigt das von StageOne verwaltete Gesamtvermögen (AUM) die Marke von 650 Millionen US-Dollar. Dieser Meilenstein stärkt die Position des Unternehmens als führender institutioneller Partner für technische Gründer bei der Unternehmensgründung. Seit 2001 war StageOne bei jeder größeren Veränderung im Bereich der Unternehmensinformatik an vorderster Front dabei – von der Ära der Telekommunikation über den Aufstieg der Cybersicherheit bis hin zur Cloud-Migration. Heute nimmt der Fonds V die nächste Herausforderung ins Visier: die KI-Infrastrukturebene.

    Der Fonds V wird sich auf bahnbrechende Start-ups in den Bereichen KI-Infrastruktur, Cybersicherheit, physische KI, Agentic Orchestration und vertikale KI konzentrieren – Sektoren, in denen israelische Engineering-Talente weltweit einen entscheidenden Vorsprung haben.

    „KI ist für uns mehr als nur eine vertikale Komponente. Sie ist die neue Architektur von Unternehmenssoftware", betont Yuval Cohen, Gründer und Managing Partner bei StageOne Ventures. „Trotz globaler und lokaler Unsicherheiten bringt Israel weiterhin Ingenieurstalente von Weltklasse hervor. Mit unserem fünften Fonds verstärken wir unser Engagement, der erste und zuverlässigste Partner für Gründer zu sein, die kategorieprägende Unternehmen aufbauen."

    Beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Skalierung von Innovationen

    StageOne wird geleitet von Yuval Cohen (Gründer und Managing Partner), Tal Slobodkin (Managing Partner) und Netanel Meir (Partner).

    Bis heute hat das Unternehmen in 69 Unternehmen investiert und unterstützt derzeit ein Portfolio von 29 aktiven Unternehmen. StageOne fungiert als „First-Check"-Investor, der eine praktische, langfristige Partnerschaft mit den Gründern pflegt und seine stärksten Unternehmen durch erhebliche Folgefinanzierungen weiter unterstützt.

    „Unser Modell fußt auf tiefer Überzeugung und Engagement vom ersten Tag an", ergänzt Tal Slobodkin, Managing Partner. „In einer Welt der automatisierten Investitionen bieten wir das Gegenteil: eine enge Partnerschaft. Wir stellen nicht nur Kapital zur Verfügung, sondern auch die strategische und operative Grundlage, die es technischen Gründern ermöglicht, sich zu globalen Marktführern zu entwickeln."

    Seite 1 von 2 




    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    StageOne Ventures gibt den Abschluss seines fünften Fonds in Höhe von 165 Millionen US-Dollar bekannt, um Israels nächste Generation von Marktführern im Bereich KI-Infrastruktur zu fördern TEL AVIV, Israel, 12. März 2026 /PRNewswire/ - StageOne Ventures gab heute den Abschluss seines fünften Fonds in Höhe von 165 Millionen US-Dollar, bekannt und feiert damit 25 Jahre Identifizierung und Unterstützung der ehrgeizigsten israelischen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     