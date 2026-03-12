JEFFERIES stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen. Die Bilanz des Rückversicherers sei widerstandsfähig, schrieb Philip Kett in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die Hannoveraner hätten ihn erneut positiv überrascht./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:30 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:30 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 253,8EUR auf Tradegate (12. März 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 360

Kursziel alt: 360

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



