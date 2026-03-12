JEFFERIES stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hannover Rück nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 360 Euro auf "Buy" belassen. Die Bilanz des Rückversicherers sei widerstandsfähig, schrieb Philip Kett in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Die Hannoveraner hätten ihn erneut positiv überrascht./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,93 % und einem Kurs von 253,8EUR auf Tradegate (12. März 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 360
Kursziel alt: 360
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
