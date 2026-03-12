JEFFERIES stuft BMW auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Hold" belassen. Diese hätten die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Philippe Houchois in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Am Markt werde man sich wohl auf den Ausblick des Autoherstellers für die Barmittel konzentrieren, der etwas schwach sei./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:34 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 79,92EUR auf Tradegate (12. März 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 100

Kursziel alt: 100

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

