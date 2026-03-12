JEFFERIES stuft BMW auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Hold" belassen. Diese hätten die Erwartungen leicht verfehlt, schrieb Philippe Houchois in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Am Markt werde man sich wohl auf den Ausblick des Autoherstellers für die Barmittel konzentrieren, der etwas schwach sei./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BMW Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,41 % und einem Kurs von 79,92EUR auf Tradegate (12. März 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philippe Houchois
Analysiertes Unternehmen: BMW
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 100
Kursziel alt: 100
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
