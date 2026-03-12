Zalando - Aktie gewinnt kräftig - 12.03.2026

Mit einer Performance von +7,55 % konnte die Zalando Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,11 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Zalando Aktie. Nach einem Plus von +1,11 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 22,070€, mit einem Plus von +7,55 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Zalando ist ein führender europäischer Online-Modehändler, der Bekleidung, Schuhe und Accessoires von über 2.500 Marken anbietet. Mit einer starken Präsenz in 23 Ländern ist Zalando einer der größten in Europa. Hauptkonkurrenten sind Amazon Fashion, ASOS und H&M. Einzigartig ist Zalando durch seine breite Produktpalette, personalisierte Erlebnisse und die Zalando Fashion Platform.

Der heutige Anstieg bei Zalando konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -11,97 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Zalando Aktie damit um +12,43 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,86 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Zalando einen Rückgang von -18,68 %.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,29 % geändert.

Zalando Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +12,43 % 1 Monat +3,86 % 3 Monate -11,97 % 1 Jahr -34,34 %

Informationen zur Zalando Aktie

Es gibt 264 Mio. Zalando Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,72 Mrd.EUR € wert.

Der Online-Modehändler Zalando hat mit starken Zahlen für 2025 und einem umfangreichen Aktienrückkaufprogramm überzeugt. Die Aktie legt deutlich zu. Die Aktie des Dax-Unternehmens Zalando stieg am Donnerstagmorgen nach Veröffentlichung der Zahlen um …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Zalando Aktie jetzt kaufen?

Ob die Zalando Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Zalando Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.