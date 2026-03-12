    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBeno Holding AktievorwärtsNachrichten zu Beno Holding

    Beno Holding AG

    37 Aufrufe 37 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erste Indikation für 2025 – Erfolgreiches Jahr und Wachstumskurs durch neue Akquisitionen geplant

    Beno Holding AG - Erste Indikation für 2025 – Erfolgreiches Jahr und Wachstumskurs durch neue Akquisitionen geplant
    Foto: adobe.stock.com

    München, den 12.03.2026 (IRW-Press/12.03.2026) - Die notierte Immobiliengesellschaft BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3, WKN: A11QLP) hat nach einer ersten internen Indikation das Geschäftsjahr 2025 erfolgreich abgeschlossen. Nach derzeitigem Stand erwartet die Gesellschaft einen Konzernumsatz von rund 9,4 Mio. EUR sowie Mieterträge von 7,3 Mio. EUR. Das Konzernergebnis (EAT) wird in einer Bandbreite von 4,7 Mio. EUR bis 5,1 Mio. EUR erwartet. Das entspricht einem erwarteten Konzernergebnis nach Steuern von 1,39 bis 1,51 EUR je Aktie, was ein Eigenkapital von über 10 Euro je Aktie bedeutet. Die Kennzahl FFO (Funds from Operations) wird voraussichtlich zwischen 2,5 Mio. EUR und 3,0 Mio. EUR liegen.

    Das Unternehmen konnte seine operative Entwicklung im abgelaufenen Jahr weiter stabilisieren und wichtige strategische Fortschritte erzielen. Im Mittelpunkt stand der Ausbau der Plattformfunktionen rund um das aktive Asset Management, insbesondere bei Capex- und Opex-Maßnahmen im Bestand sowie in der Vermietung. Ergänzend wurden weitere Maßnahmen zur Digitalisierung des Immobilienbestands umgesetzt, wodurch die operative Plattform der Gesellschaft zur Remote-Steuerung und Weiterentwicklung ihres Portfolios zusätzlich gestärkt wurde.

    Darüber hinaus hat die Gesellschaft ihre Finanzierungsstruktur weiter optimiert. Bestehende Unternehmensanleihen wurden planmäßig zurückgeführt, wodurch sich die Kapitalstruktur weiter verbessert hat. Insgesamt blickt der Vorstand auf ein operativ und strategisch erfolgreiches Geschäftsjahr zurück.

    Vor dem Hintergrund der aktuellen Marktentwicklung sieht das Unternehmen attraktive Investitionsmöglichkeiten. Der Immobilienmarkt bietet derzeit in vielen Segmenten ein käuferfreundliches Umfeld, sodass sich für kapitalstarke Investoren interessante Ankaufschancen ergeben. Die Akquisitionspipeline der Gesellschaft ist derzeit gut gefüllt.

    Um diese Wachstumschancen nutzen zu können, prüft die Gesellschaft Optionen zur Stärkung der Eigenkapitalbasis, um gezielt neue Immobilienobjekte zu erwerben und das Portfolio weiter auszubauen. Der Fokus liegt dabei weiterhin auf Objekten mit hoher Drittverwendungs- oder Transformationsfähigkeit und Wertsteigerungspotenzial durch aktives Asset Management. Mit dem Aufbau einer Plattform für betriebsnotwendige Immobilien an frequentierten und infrastrukturell wichtigen Standorten ist die Gesellschaft in der Lage, auf Basis der bestehenden Personalausstattung ein zwei bis dreimal so großes Portfolio effizient zu managen und zusätzliche Akquisitionen schnell in die bestehende Struktur zu integrieren.

    Der Vorstand ist zuversichtlich, mit einer Stärkung der Eigenkapitalbasis und einer weiterhin disziplinierten Investitionsstrategie den eingeschlagenen Wachstumskurs nachhaltig fortsetzen zu können.

    Die vorläufigen, noch ungeprüften Zahlen erwartet die Gesellschaft für Anfang April. Die finalen und geprüften Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 wird die Gesellschaft voraussichtlich im Juni diesen Jahres bekannt geben.

    Über die BENO Holding AG

    Die BENO Holding AG ist ein auf betriebsnotwendige Immobilien spezialisierter Asset Manager und Bestandshalter. Durch die Kombination aus aktiver Bewirtschaftung und langfristigem Eigentum kann das Unternehmen jederzeit aus der Perspektive des Eigentümers agieren und werterhaltende wie wertsteigernde Maßnahmen optimal steuern.

    Der konsequent verfolgte Ansatz "Kaufen, transformieren & (er)halten" (buy, transform & hold) schafft für alle Stakeholder ein zukunftsfähiges, nachhaltiges und wirtschaftlich attraktives Immobilieninvestment. Als Pionier in der Entwicklung und Integration digitaler Zwillinge geht BENO weit über die Rolle eines traditionellen Bestandshalters hinaus. In enger Zusammenarbeit mit Technologiepartnern treibt das Unternehmen Innovationen im Bereich der digitalen Gebäudeabbildung aktiv voran.

    Die Assets under management (AUM) umfassen derzeit 12 deutsche Standorte mit rund 36 Mietern und einer Gesamtnutzfläche von rund 158.000 m². Der Verkehrswert der Immobilien beläuft sich aktuell auf rund 90 Mio. EUR.

    (Ende)

    Aussender: Beno Holding AG
    Adresse: Brienner Str. 7, 80333 München
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Florian Renner
    Tel.: +49 89 20 500 410
    E-Mail: info@beno-gruppe.de
    Website: www.beno-gruppe.de

    ISIN(s): DE000A11QLP3 (Aktie), DE000A3H2XT2 (Anleihe)
    Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart



    NEWSLETTER REGISTRIERUNG:



    Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:
    Newsletter...

    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Beno Holding AG Erste Indikation für 2025 – Erfolgreiches Jahr und Wachstumskurs durch neue Akquisitionen geplant Die notierte Immobiliengesellschaft BENO Holding AG (ISIN: DE000A11QLP3, WKN: A11QLP) hat nach einer ersten internen Indikation das Geschäftsjahr 2025 erfolgreich abgeschlossen. Nach derzeitigem Stand erwartet die Gesellschaft einen Konzernumsatz …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     