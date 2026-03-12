WARBURG RESEARCH stuft Porsche AG auf 'Hold'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Sowohl die Zahlen für das vergangene Jahr als auch der Ausblick für 2026 hätten leicht unter den Markterwartungen gelegen, schrieb Fabio Hölscher in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Restrukturierungsmaßnahmen erschienen unzureichend, die Belastungen durch China und die weltweiten Handelsbeschränkungen auszugleichen./mf/ag
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,46 % und einem Kurs von 36,87EUR auf Tradegate (12. März 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.
