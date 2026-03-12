WARBURG RESEARCH stuft Porsche AG auf 'Hold'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 41 Euro auf "Hold" belassen. Sowohl die Zahlen für das vergangene Jahr als auch der Ausblick für 2026 hätten leicht unter den Markterwartungen gelegen, schrieb Fabio Hölscher in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Die Restrukturierungsmaßnahmen erschienen unzureichend, die Belastungen durch China und die weltweiten Handelsbeschränkungen auszugleichen./mf/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,46 % und einem Kurs von 36,87EUR auf Tradegate (12. März 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH

Analyst: Fabio Hölscher

Analysiertes Unternehmen: Porsche AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 41

Kursziel alt: 41

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



