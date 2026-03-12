RBC stuft Daimler Truck auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Lkw-Herstellers liege um sechs Prozent über dem Konsens, schrieb Nick Housden in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Der Ausblick impliziere etwas niedrigere Margen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:55 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 03:55 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,05 % und einem Kurs von 43,67EUR auf Tradegate (12. März 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Nick Housden

Analysiertes Unternehmen: Daimler Truck

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 50

Kursziel alt: 50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



