RBC stuft Daimler Truck auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Outperform" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) des Lkw-Herstellers liege um sechs Prozent über dem Konsens, schrieb Nick Housden in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Der Ausblick impliziere etwas niedrigere Margen./rob/bek/ag
Die Daimler Truck Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,05 % und einem Kurs von 43,67EUR auf Tradegate (12. März 2026, 10:29 Uhr) gehandelt.
