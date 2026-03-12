VW will Rendite der Kernmarke 2026 verbessern
- VW-Kernmarke strebt Umsatzrendite >4% an 2025.
- Ursprüngliches Ziel 6,5% verschoben bis 2029.
- Absatz 3,1M stabil; Umsatz↓, Gewinn leicht↑...
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagen will in diesem Jahr die Rendite seiner Kernmarke spürbar steigern. Die Umsatzrendite soll sich von zuletzt drei auf mehr als 4 Prozent erhöhen, kündigte die Kernmarke bei der Vorlage ihrer Bilanz für 2025 an. Im vergangenen Jahr hatte die Marke ihre Umsatzrendite nur um 0,1 Punkte verbessert, von 2,9 auf 3,0 Prozent. Von jedem Euro Umsatz blieben also 3 Cent Gewinn.
"2025 war für Volkswagen ein Jahr des Aufholens", sagte Markenchef Thomas Schäfer. "Wir sind insgesamt auf Kurs, aber noch lange nicht am Ziel."
Die Rendite, insbesondere der operative Gewinn im Verhältnis zum Umsatz (Ebit-Marge), dient als zentrales Maß für die Profitabilität eines Unternehmens. Sie zeigt, wie effizient ein Autokonzern wirtschaftet und wie viel Gewinn er aus seinen Umsätzen erwirtschaftet. Eine solide Rendite ist entscheidend, um die enormen Investitionen in der Autobranche stemmen zu können.
Renditeziel wurde bereits verschoben
Ursprünglich hatte die Marke für dieses Jahr bereits eine Umsatzrendite von 6,5 Prozent angestrebt. Anfang vergangenen Jahres wurde das Ziel für 2026 dann aber um drei Jahre verschoben - auf 2029. Als Grund für die Verschiebung hatte VW damals eine deutlich verschärfte Marktsituation mit rückläufigen Verkaufszahlen, stärkerem Wettbewerb in China und die US-Zölle genannt.
Mit den mehr als 4 Prozent, die nun angepeilt werden, liegt die Marke auf Linie mit dem Gesamtkonzern. Konzernweit peilt VW 2026 eine Marge zwischen 4 und 5,5 Prozent an. Im vergangenen Jahr hatte die Kernmarke den Absatz mit 3,1 Millionen Fahrzeugen nahezu stabil gehalten. Der Umsatz schrumpfte dagegen von 88,3 Milliarden auf 86,6 Milliarden Euro, während der operative Gewinn von 2,59 Milliarden auf 2,61 Milliarden Euro stieg./fjo/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 90,94 auf Tradegate (12. März 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -3,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,81 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +0,83 %/+53,44 % bedeutet.
Normal bei sich erschöpfenden Goldminen, VW fehlt die Perspektive.
Zum einen Auto-Analysten Jürgen Pieper. Er hat uns zu den operativen Problemen von VW Einschätzungen gegeben. Das sind seine Meinungen:
China als Problemfall: Der einstige Goldgräbermarkt kostet VW massiv Marktanteile, Umsatz und Ertrag. Pieper sieht frühestens 2027 erste Hinweise auf Besserung. Für einen echten Turnaround fehlen dem Konzern die passenden Autos.
Porsche im Sturzflug: 30 Jahre lang war Porsche die Cashcow, jetzt liegt die Marge bei 0,3%. Jürgen Pieper macht eine missratene Produktpolitik und die Doppelrolle von CEO Oliver Blume verantwortlich.
Jobabbau als Gegenmaßnahme: 50.000 Stellen sollen bis 2030 in Deutschland wegfallen. Klingt dramatisch, sind aber nur rund 2% der Belegschaft pro Jahr. Laut Pieper ein notwendiges Element der Effizienzoffensive.
Neben der operativen Fragen hat uns die Bilanz von VW interressiert. Bilanz-Analyst Nikolaj Schmolcke hat sich die Zahlen für uns angecshaut und zwei spannende Aspekte gefunden.
Latente Steuern: Sie sind eine Position in der Bilanz, die zeigt, wie viele Verluste der Vergangenheit man irgendwie mit dem Finanzamt verrechnen kann. Diese Position hängt davon ab, wie viel man in der Zukunft verdient. Die Position ist um 2 Mrd. € gesunken. Das heißt laut Schmolcke: VW plant intern nicht mehr so optimistisch wie früher.
Gleichzeitig hat der Konzern den Goodwill von Porsche um 2,6 Mrd. € abgeschrieben, den Markenwert aber nicht angetastet. Man glaubt also an die Marke, aber operativ gab's laut Schmolcke den ersten Einschlag.
VW hat sich für 2026 leicht optimistisch geäußert und räumt in der Bilanz auf. Das hat der Aktie gestern geholfen. Der Börsenwert von 45 Mrd. € steht für gerade mal das Vierfache des erwarteten Gewinns. Aber die Probleme sind entsprechend groß, wie - unter anderem - aus dem heutigen Podcast bei OAWS hervorgeht:
https://open.spotify.com/show/2asbnnLJbo3dzukAJQfie6?si=QBEKTnElScOs6PKjkNxyzQ
Beeindruckendes Wachstum gab es nur bei einer Kennzahl: dem Netto-Cashflow. Der lag bei mehr als sechs Milliarden Euro. Das überrascht, weil der Konzern noch vor wenigen Monaten für diese Kennzahl eine null prognostiziert hatte. Weniger überrascht ist man, sobald man mehr über diesen Netto-Cashflow weiß. Zum Beispiel, dass er eine Basis für die Boni der Vorstände ist.
So führt das Spontan-Wachstum beim Cashflow dazu, dass Blume sich über einen kurzfristigen Bonus freuen kann. Der bremst das Absinken seines Salärs im Vergleich zum Vorjahr bei 30 Prozent. Ergibt im Endeffekt 7,4 Millionen Euro, zwei Millionen davon als Bonus – im Vergleich der europaweit kriselnden Branche ist das eher wenig. Allerdings: Ohne die wundersame Cashflow-Vermehrung hätte es den Bonus nicht gegeben. Frühere VW-Chefs schraubten auch mal an einzelnen Modellen, bis das Ergebnis perfekt war. Blume schraubt lieber an den Finanzkennzahlen, bis sein Ergebnis perfekt ist, kritisiert das HANDELSBLATT (kostenpflichtig):
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/volkswagen-marge-faellt-auf-dieselkrisen-niveau-vw-verschaerft-sparkurs/100205087.html