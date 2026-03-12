Banken wieder schwach - Ölpreis und Konjunktursorgen

Moin,

wer an der Börse investiert ist, den haben die letzten Tage, mehr oder weniger, "erwischt".

Viele meiner Freunde, und auch ich, haben die jetzige Entwicklung befürchtet aber fast gar nicht reagiert, sprich Depot geleert bzw. ausgedünnt. Sind ja 25% KapESt. Und ggf. hat jeder gehofft, dass es im IRAN schnell vorbei ist. War eine Fehleinschätzung! Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/rolleyes.gif





Dass es jetzt aber so drastisch heruntergeht, damit habe ich nicht gerechnet! Meine Inliner auf den DAX und die CoBa haben erheblich gelitten und das, obwohl ich dort eigentlich nur "Rentenscheine" handel, t.w. mit Sicherheitsabstand zw. 10-15% (noch höhere Barriere lohnt sich vom möglichen Ertrag nicht).





Bzgl. Aktieneinstieg werde ich mir wohl auch einige Werte ins Depot nehmen. Aber auch dort werde ich diese dann mit entsprechenden

Optionsscheinen (LONG) begleiten. Ich bin mir nur nicht sicher, wann der richtige Einstiegszeitpunkt wäre. Jetzt schon oder doch noch

600 Punkte tiefer? (dann wäre mein letzter DAX-Inliner verbrannt)

Und gleiches gilt für COBA. Gestaffelt bei weiter sinkenden Kursen, ggf. schon ab jetzt, wieder einsteigen? Hoffnung auf 32 oder höherBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/confused.gif





Tja und Gold / Silber. Bin wirklich der Meinung, dass der Goldpreis wieder steigen wird. Momentan hört man, dass größere Verkäufe stattfinden, um Liquidität zu beschaffen. Genau das, was Lynx auch vorhat, um damit in andere Assets zu investieren. Oder aber auch um durch Wertpapiere gesicherte Kredite auszugleichen.

Egal wie man jetzt den Markt sieht und ggf. tätig wird, Vorsicht ist geboten. Es bieten sich Chancen, aber es kann auch noch erheblich sinken. OS auf CoBa werde ich nur mit KO um 24 nehmen.