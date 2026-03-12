AKTIEN IM FOKUS
Banken wieder schwach - Ölpreis und Konjunktursorgen
- Banken wieder massiv unter Druck wegen Ölpreis
- Banken und Rohstoffwerte gehörten zu Verlierern
- Steigende Ölpreise treiben Stagflation, Risiko.
FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Banken haben am Donnerstag nach dem erneuten Anstieg der Energiepreise wieder einen schweren Stand. Bereits in der ersten Schockwelle bis zum bisherigen Markttief nach dem Iran-Krieg am Montag hatte die Branche neben den Rohstoffwerten zu den größten Verlierern gezählt. Der Stoxx Europe 600 Banks war um gut 11 Prozent eingebrochen und gab nach der Erholung der vergangenen Tage wieder nach. Der Stoxx Europe 600 Basic Resources hielt sich derweil stabil.
Banken und Rohstoffwerte sind grundsätzlich besonders abhängig von den Konjunkturerwartungen am Markt - und diese hängen gerade aktuell maßgeblich von den Energiepreisen ab. Ein Anstieg des Ölpreises um 15 Dollar je Barrel erhöhe den Verbraucherpreisindex der Eurozone um 0,3 Prozentpunkte, hatte RBC-Analystin Anke Reingen jüngst vorgerechnet.
Das Schlagwort "Stagflation" ging bereits um - also stagnierendes oder abnehmendes Wachstum bei gleichzeitiger Inflation. Zudem nehmen die Kreditrisiken im aktuellen Umfeld zu./ag/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,21 % und einem Kurs von 26,36 auf Tradegate (12. März 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -5,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,68 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 49,79 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +34,31 %/+53,49 % bedeutet.
Moin,
Und ich habe Anfang der Woche noch für 1,65 vollgetankt und somit 20 Euro eingespart. Manchmal sind es Kleinigkeiten, an denen sich ein Rentnerherz erfreut. Ich wünsche allen hier weiterhin Erfolg und Freude.
Muss morgen mal aufschreiben was ich alles an Derivaten hab. Nur in kürze: die Scheine die fett im plus waren (gekauft aus Gewinnen von Vorgänger-Scheinen) sind nun null oder sogar minus.
Habe in dieser Woche das gemacht, was ich sonst oft mal bei aufwärts Bewegungen mache: Rollen in bessere Scheine.
Diesmal eben Rollen in Scheine mit tieferen Knockout da die anderen jeweils zu eng wurden.
Ähnlich bei der Deutschen Bank.
Nur bei alv hatte ich einen der sehr weiten Abstand hat, und eine so mit 20% Abstand.
So ist das nun mal.
Bzgl der Aktie: ich habs letztes Jahr schon geschireben: wir werden uns die 38 zurückwünschen, und wenn es auch ein Übernahme Angebot wäre.
An der 36 ist sie jetzt zweimal gescheitert. Und jetzt die Kriegsthematik. Und ofgensichtlich hat Oracle grad mit openAI gekappt…chipwerte runter zum Börsenschluss.
Wird ne spannende Woche.
Schönes Wochenende