    Banken wieder schwach - Ölpreis und Konjunktursorgen

    Für Sie zusammengefasst
    • Banken wieder massiv unter Druck wegen Ölpreis
    • Banken und Rohstoffwerte gehörten zu Verlierern
    • Steigende Ölpreise treiben Stagflation, Risiko.
    FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Banken haben am Donnerstag nach dem erneuten Anstieg der Energiepreise wieder einen schweren Stand. Bereits in der ersten Schockwelle bis zum bisherigen Markttief nach dem Iran-Krieg am Montag hatte die Branche neben den Rohstoffwerten zu den größten Verlierern gezählt. Der Stoxx Europe 600 Banks war um gut 11 Prozent eingebrochen und gab nach der Erholung der vergangenen Tage wieder nach. Der Stoxx Europe 600 Basic Resources hielt sich derweil stabil.

    Banken und Rohstoffwerte sind grundsätzlich besonders abhängig von den Konjunkturerwartungen am Markt - und diese hängen gerade aktuell maßgeblich von den Energiepreisen ab. Ein Anstieg des Ölpreises um 15 Dollar je Barrel erhöhe den Verbraucherpreisindex der Eurozone um 0,3 Prozentpunkte, hatte RBC-Analystin Anke Reingen jüngst vorgerechnet.

    Das Schlagwort "Stagflation" ging bereits um - also stagnierendes oder abnehmendes Wachstum bei gleichzeitiger Inflation. Zudem nehmen die Kreditrisiken im aktuellen Umfeld zu./ag/stk

     

    Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,21 % und einem Kurs von 26,36 auf Tradegate (12. März 2026, 10:34 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um -5,48 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -14,68 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 49,79 Mrd..

    Deutsche Bank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,88EUR. Von den letzten 8 Analysten der Deutsche Bank Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 35,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 40,00EUR was eine Bandbreite von +34,31 %/+53,49 % bedeutet.




    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kursentwicklung der Commerzbank: Abschluss des Aktienrückkaufs (524 Mio.) und Unklarheit über Dividende sowie mögliche Übernahmefantasien kontra fallender Kurs. Diskutiert werden geopolitisch getriebene Volatilität (Iran, Öl), Auswirkungen auf Zinsen und Bankprofitabilität, technische Marken (Widerstand 36/38, Einstiegszone um ~32), Analystenskepsis und Verluste bei gehebelten Derivaten.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Commerzbank eingestellt.

