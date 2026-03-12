    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNissan Motor AktievorwärtsNachrichten zu Nissan Motor

    Milliardenmarkt im Visier

    Robotaxi-Offensive: Uber startet neuen Testlauf mit Nissan

    Nissan, Uber und das Start-up Wayve planen Robotaxis in Tokio. Der Pilot soll 2026 starten. Hinter der Kooperation steckt eine größere Strategie.

    Robotaxi-Offensive: Uber startet neuen Testlauf mit Nissan
    Der japanische Autobauer Nissan treibt den Einstieg in autonome Fahrdienste voran, wie Reuters berichtet. Gemeinsam mit dem Fahrdienstvermittler Uber und dem britischen Start-up Wayve wollen die Partner Robotaxis entwickeln und testen. Ein Pilotprojekt soll laut einer gemeinsamen Mitteilung bis Ende 2026 in Tokio starten.

    Die Fahrzeuge sollen über die Uber-Plattform gebucht werden können. Zum Einsatz kommen Elektroautos des Modells Leaf von Nissan, die mit selbstfahrender Technologie von Wayve ausgestattet sind.

    Pilotphase mit Sicherheitsfahrer

    In der ersten Phase bleiben die Fahrzeuge noch nicht vollständig autonom unterwegs. In jedem Wagen soll zunächst ein geschulter Sicherheitsfahrer sitzen. Uber plant, den Dienst über einen lizenzierten Taxi-Partner in Japan anzubieten.

    Wayve arbeitet bereits seit einiger Zeit an der Technologie vor Ort. Firmenchef Alex Kendall erklärte laut Mitteilung: "Wir testen unsere Technologie seit Anfang 2025 in ganz Japan."

    Die Kooperation mit den beiden Industriepartnern sei ein wichtiger Schritt, um den Dienst schrittweise einzuführen. Kendall sagte: "Durch die Partnerschaft mit Uber und Nissan zur Einführung von Robotaxis können wir diese Technologie auf verantwortungsvolle Weise einführen."

     

    Teil einer globalen Strategie

    Für Uber ist es die erste Partnerschaft für autonome Fahrzeuge in Japan. Wayve kooperiert bereits seit August 2024 mit dem US-Unternehmen. Beide Firmen verfolgen das Ziel, Robotaxi-Dienste in mehr als 10 Städten weltweit zu starten. Auch London steht auf der Liste möglicher Märkte noch in diesem Jahr.

    Nissan wiederum hatte bereits im September angekündigt, ein Fahrerassistenzsystem auf Basis der Wayve-Technologie zu testen. Der Marktstart in Japan ist derzeit für das Geschäftsjahr 2027 geplant.

    Blick über Japan hinaus

    Die Zusammenarbeit könnte langfristig größer werden. Nissan-Chef Ivan Espinosa sagte laut Reuters vor Journalisten, dass die Partner prüfen, ihre Kooperation auch auf andere Märkte auszuweiten.

    Das Projekt zeigt, wie Autobauer, Technologieunternehmen und Plattformanbieter ihre Kräfte bündeln, um im Wettbewerb um autonome Mobilitätsdienste schneller voranzukommen.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    wallstreetONLINE Redaktion
    Saskia Reh
    Nissan, Uber und das Start-up Wayve planen Robotaxis in Tokio. Der Pilot soll 2026 starten. Hinter der Kooperation steckt eine größere Strategie.
