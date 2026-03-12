Zalando mit Kursexplosion: So treibt die KI das Wachstum

Zalando erwartet eine unerwartet hohe GMV-Wachstumsbeschleunigung auf 7,5 Prozent. Für 2025 konnte Zalando ein Bruttowarenvolumen (GMV) von +14,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr verbuchen, was die Markterwartungen übertraf. Die Zahl der aktiven Kunden stieg 2025 auf 62 Millionen, was einen deutlichen Anstieg im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Das durchschnittliche Bestellvolumen lag bei 62,80 Euro, ein kleiner Anstieg im Vergleich zu 61 Euro 2024.

Die Zalando-Aktie klettert am Donnerstag um mehr als 8 Prozent und erholt sich damit etwas von den jüngsten Tiefstständen. Auslöser für den Kurssprung sind die starken Prognosen für das akutelle Geschäftsjahr. Die Berliner erwarten 2026 ein deutliches Wachstum beim bereinigten operativen Gewinn, der auf mit 700 Millionen Euro steigen soll. Beim Umsatzwachstum soll ein Plus von rund 14,5 Prozent stehen, beflügelt durch die vollständige Integration von About You.

Die DZ Bank hebt hervor, dass die Konsensgewinne in den kommenden Monaten sogar noch steigen könnten. Das Unternehmen wird von einer zunehmenden Investorenstimmung profitieren, besonders aufgrund der positiven Entwicklungen im Weihnachtsgeschäft sowie der Synergien aus der About You-Übernahme, die bereits ein Jahr früher als erwartet realisiert werden.

Obwohl der Trend zu KI und deren potenziellen Risiken für die Branche in den Fokus gerückt ist, bliebt Zalando zuversichtlich, dass der Einsatz der Technologie das Einkaufserlebnis und die betrieblichen Abläufe weiter optimieren wird. So nutzt das Unternehmen KI-generierte Produktinhalte, sowie Technologien zur Optimierung der Logistik und Verringerung der Retourenquote.

Ein weiteres Highlight ist der geplante Aktienrückkauf in Höhe von bis zu 300 Millionen Euro, was etwa 5 Prozent der ausstehenden Aktien entspricht. Die DZ Bank bleibt daher optimistisch. Analyst Thomas Maul hat nach den Zahlen seine Kaufempfehlung bekräftigt und den fairen Wert der Aktie auf 36 Euro festgelegt, 70 Prozent über dem aktuellen Kurs von 21 Euro.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,94 % und einem Kurs von 22,56EUR auf Tradegate (12. März 2026, 11:30 Uhr) gehandelt.





