    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    VW-Chef schließt Änderungen beim VfL Wolfsburg nicht aus

    Für Sie zusammengefasst
    • Blume schließt Wolfsburg-Optimierung nicht aus
    • VW plant bis 2030 rund 50.000 Stellenkürzungen
    • Wolfsburg steckt im Abstieg, Hecking kommt nun
    VW-Chef schließt Änderungen beim VfL Wolfsburg nicht aus
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    WOLFSBURG (dpa-AFX) - Inmitten der angekündigten Sparmaßnahmen des Volkswagen-Konzerns hat Vorstandschef Oliver Blume auch Veränderungen beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg nicht ausgeschlossen. "Wir müssen auch beim VfL Wolfsburg Optimierungen angehen. Das machen wir aktuell schon, und wir werden am Saisonende alles auf den Prüfstand stellen. Ich denke, das ist nur gerecht, so etwas zu tun", sagte der VW-Chef RTL/ntv. Der Club ist eine 100-prozentige Tochter der Volkswagen AG. Änderungen an der Partnerschaft mit der deutschen Nationalmannschaft deutete Blume nicht an.

    Der VW-Konzern hatte zuletzt das Ziel bekräftigt, bis 2030 Zehntausende Jobs zu streichen. "In Summe sollen im Volkswagen Konzern bis 2030 rund 50.000 Stellen in Deutschland wegfallen", hieß es im Geschäftsbericht des Konzerns.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    85,80€
    Basispreis
    0,58
    Ask
    × 14,53
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    97,15€
    Basispreis
    0,62
    Ask
    × 14,02
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Daneben erlebt der VfL Wolfsburg eine massive sportliche Krise, den Niedersachsen droht der Abstieg. Aktuell stehen sie auf einem direkten Abstiegsrang mit vier Punkten Abstand auf den Relegationsrang.

    "Wir sind mit dem VfL Wolfsburg in einer kritischen Situation. Die Mannschaft ist besser als Ihr Tabellenplatz, wir haben viele Spiele auch sehr unglücklich verloren", sagte Blume. "Wir müssen jetzt positiv denken und werden uns dann zu einem gegebenen Zeitpunkt, wenn wir am Ende der Saison stehen, natürlich überlegen, wie es dort weitergeht. Der VfL Wolfsburg ist ein Volkswagen-Club und wird das auch in Zukunft bleiben", fügte er hinzu.

    In der vergangenen Woche vollzog der Bundesliga-Meister von 2009 einen personellen Doppelwechsel. Trainer Daniel Bauer und Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen wurden von ihren Aufgaben entbunden. Der frühere Wolfsburger Erfolgstrainer Dieter Hecking erhielt einen Vertrag bis zum Saisonende und soll den Club vor dem Abstieg bewahren. Hecking war bereits von 2013 bis 2016 in Wolfsburg tätig und holte 2015 den DFB-Pokal./sfx/DP/zb

    Volkswagen (VW) Vz

    -0,52 %
    -3,02 %
    -11,53 %
    -15,03 %
    -16,85 %
    -32,38 %
    -52,69 %
    -20,08 %
    +1.907,92 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 91,02 auf Tradegate (12. März 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -3,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,53 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,81 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +0,83 %/+53,44 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um VW-Kursentwicklung und Bewertung: berichteter Gewinnrückgang, umfangreiche Stellenstreichungen (bis ~50.000 bis 2030) und Restrukturierungseffekte belasten die Fundamentaldiskussion. Es wird über mögliche Sonderabschreibungen wie bei Stellantis debattiert vs. Fortführung der E‑Strategie, Zweifel an Investmentqualität geäußert; technische Tradingrange genannt (89–105 €) und Short‑Positionen diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    VW-Chef schließt Änderungen beim VfL Wolfsburg nicht aus Inmitten der angekündigten Sparmaßnahmen des Volkswagen-Konzerns hat Vorstandschef Oliver Blume auch Veränderungen beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg nicht ausgeschlossen. "Wir müssen auch beim VfL Wolfsburg Optimierungen …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     