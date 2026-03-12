VW-Chef schließt Änderungen beim VfL Wolfsburg nicht aus

Der VW-Konzern hatte zuletzt das Ziel bekräftigt, bis 2030 Zehntausende Jobs zu streichen. "In Summe sollen im Volkswagen Konzern bis 2030 rund 50.000 Stellen in Deutschland wegfallen", hieß es im Geschäftsbericht des Konzerns.

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Inmitten der angekündigten Sparmaßnahmen des Volkswagen-Konzerns hat Vorstandschef Oliver Blume auch Veränderungen beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg nicht ausgeschlossen. "Wir müssen auch beim VfL Wolfsburg Optimierungen angehen. Das machen wir aktuell schon, und wir werden am Saisonende alles auf den Prüfstand stellen. Ich denke, das ist nur gerecht, so etwas zu tun", sagte der VW-Chef RTL/ntv. Der Club ist eine 100-prozentige Tochter der Volkswagen AG. Änderungen an der Partnerschaft mit der deutschen Nationalmannschaft deutete Blume nicht an.

Daneben erlebt der VfL Wolfsburg eine massive sportliche Krise, den Niedersachsen droht der Abstieg. Aktuell stehen sie auf einem direkten Abstiegsrang mit vier Punkten Abstand auf den Relegationsrang.

"Wir sind mit dem VfL Wolfsburg in einer kritischen Situation. Die Mannschaft ist besser als Ihr Tabellenplatz, wir haben viele Spiele auch sehr unglücklich verloren", sagte Blume. "Wir müssen jetzt positiv denken und werden uns dann zu einem gegebenen Zeitpunkt, wenn wir am Ende der Saison stehen, natürlich überlegen, wie es dort weitergeht. Der VfL Wolfsburg ist ein Volkswagen-Club und wird das auch in Zukunft bleiben", fügte er hinzu.

In der vergangenen Woche vollzog der Bundesliga-Meister von 2009 einen personellen Doppelwechsel. Trainer Daniel Bauer und Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen wurden von ihren Aufgaben entbunden. Der frühere Wolfsburger Erfolgstrainer Dieter Hecking erhielt einen Vertrag bis zum Saisonende und soll den Club vor dem Abstieg bewahren. Hecking war bereits von 2013 bis 2016 in Wolfsburg tätig und holte 2015 den DFB-Pokal./sfx/DP/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 91,02 auf Tradegate (12. März 2026, 10:38 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -3,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,53 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,81 Mrd.. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +0,83 %/+53,44 % bedeutet.



