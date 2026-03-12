VW-Chef schließt Änderungen beim VfL Wolfsburg nicht aus
- Blume schließt Wolfsburg-Optimierung nicht aus
- VW plant bis 2030 rund 50.000 Stellenkürzungen
- Wolfsburg steckt im Abstieg, Hecking kommt nun
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Inmitten der angekündigten Sparmaßnahmen des Volkswagen-Konzerns hat Vorstandschef Oliver Blume auch Veränderungen beim abstiegsbedrohten Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg nicht ausgeschlossen. "Wir müssen auch beim VfL Wolfsburg Optimierungen angehen. Das machen wir aktuell schon, und wir werden am Saisonende alles auf den Prüfstand stellen. Ich denke, das ist nur gerecht, so etwas zu tun", sagte der VW-Chef RTL/ntv. Der Club ist eine 100-prozentige Tochter der Volkswagen AG. Änderungen an der Partnerschaft mit der deutschen Nationalmannschaft deutete Blume nicht an.
Der VW-Konzern hatte zuletzt das Ziel bekräftigt, bis 2030 Zehntausende Jobs zu streichen. "In Summe sollen im Volkswagen Konzern bis 2030 rund 50.000 Stellen in Deutschland wegfallen", hieß es im Geschäftsbericht des Konzerns.
Daneben erlebt der VfL Wolfsburg eine massive sportliche Krise, den Niedersachsen droht der Abstieg. Aktuell stehen sie auf einem direkten Abstiegsrang mit vier Punkten Abstand auf den Relegationsrang.
"Wir sind mit dem VfL Wolfsburg in einer kritischen Situation. Die Mannschaft ist besser als Ihr Tabellenplatz, wir haben viele Spiele auch sehr unglücklich verloren", sagte Blume. "Wir müssen jetzt positiv denken und werden uns dann zu einem gegebenen Zeitpunkt, wenn wir am Ende der Saison stehen, natürlich überlegen, wie es dort weitergeht. Der VfL Wolfsburg ist ein Volkswagen-Club und wird das auch in Zukunft bleiben", fügte er hinzu.
In der vergangenen Woche vollzog der Bundesliga-Meister von 2009 einen personellen Doppelwechsel. Trainer Daniel Bauer und Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen wurden von ihren Aufgaben entbunden. Der frühere Wolfsburger Erfolgstrainer Dieter Hecking erhielt einen Vertrag bis zum Saisonende und soll den Club vor dem Abstieg bewahren. Hecking war bereits von 2013 bis 2016 in Wolfsburg tätig und holte 2015 den DFB-Pokal./sfx/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 91,02 auf Tradegate (12. März 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -3,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,53 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,81 Mrd..
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 112,00EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 92,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 140,00EUR was eine Bandbreite von +0,83 %/+53,44 % bedeutet.
Normal bei sich erschöpfenden Goldminen, VW fehlt die Perspektive.
Zum einen Auto-Analysten Jürgen Pieper. Er hat uns zu den operativen Problemen von VW Einschätzungen gegeben. Das sind seine Meinungen:
China als Problemfall: Der einstige Goldgräbermarkt kostet VW massiv Marktanteile, Umsatz und Ertrag. Pieper sieht frühestens 2027 erste Hinweise auf Besserung. Für einen echten Turnaround fehlen dem Konzern die passenden Autos.
Porsche im Sturzflug: 30 Jahre lang war Porsche die Cashcow, jetzt liegt die Marge bei 0,3%. Jürgen Pieper macht eine missratene Produktpolitik und die Doppelrolle von CEO Oliver Blume verantwortlich.
Jobabbau als Gegenmaßnahme: 50.000 Stellen sollen bis 2030 in Deutschland wegfallen. Klingt dramatisch, sind aber nur rund 2% der Belegschaft pro Jahr. Laut Pieper ein notwendiges Element der Effizienzoffensive.
Neben der operativen Fragen hat uns die Bilanz von VW interressiert. Bilanz-Analyst Nikolaj Schmolcke hat sich die Zahlen für uns angecshaut und zwei spannende Aspekte gefunden.
Latente Steuern: Sie sind eine Position in der Bilanz, die zeigt, wie viele Verluste der Vergangenheit man irgendwie mit dem Finanzamt verrechnen kann. Diese Position hängt davon ab, wie viel man in der Zukunft verdient. Die Position ist um 2 Mrd. € gesunken. Das heißt laut Schmolcke: VW plant intern nicht mehr so optimistisch wie früher.
Gleichzeitig hat der Konzern den Goodwill von Porsche um 2,6 Mrd. € abgeschrieben, den Markenwert aber nicht angetastet. Man glaubt also an die Marke, aber operativ gab's laut Schmolcke den ersten Einschlag.
VW hat sich für 2026 leicht optimistisch geäußert und räumt in der Bilanz auf. Das hat der Aktie gestern geholfen. Der Börsenwert von 45 Mrd. € steht für gerade mal das Vierfache des erwarteten Gewinns. Aber die Probleme sind entsprechend groß, wie - unter anderem - aus dem heutigen Podcast bei OAWS hervorgeht:
https://open.spotify.com/show/2asbnnLJbo3dzukAJQfie6?si=QBEKTnElScOs6PKjkNxyzQ
Beeindruckendes Wachstum gab es nur bei einer Kennzahl: dem Netto-Cashflow. Der lag bei mehr als sechs Milliarden Euro. Das überrascht, weil der Konzern noch vor wenigen Monaten für diese Kennzahl eine null prognostiziert hatte. Weniger überrascht ist man, sobald man mehr über diesen Netto-Cashflow weiß. Zum Beispiel, dass er eine Basis für die Boni der Vorstände ist.
So führt das Spontan-Wachstum beim Cashflow dazu, dass Blume sich über einen kurzfristigen Bonus freuen kann. Der bremst das Absinken seines Salärs im Vergleich zum Vorjahr bei 30 Prozent. Ergibt im Endeffekt 7,4 Millionen Euro, zwei Millionen davon als Bonus – im Vergleich der europaweit kriselnden Branche ist das eher wenig. Allerdings: Ohne die wundersame Cashflow-Vermehrung hätte es den Bonus nicht gegeben. Frühere VW-Chefs schraubten auch mal an einzelnen Modellen, bis das Ergebnis perfekt war. Blume schraubt lieber an den Finanzkennzahlen, bis sein Ergebnis perfekt ist, kritisiert das HANDELSBLATT (kostenpflichtig):
https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/volkswagen-marge-faellt-auf-dieselkrisen-niveau-vw-verschaerft-sparkurs/100205087.html