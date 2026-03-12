BARCLAYS stuft RWE AG(NEU) auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Overweight" belassen. Die Abschätzbarkeit der Ergebnisse je Aktie 2026 bis 2031 sei gut, schrieb Peter Crampton am Donnerstag. Der Aktienkurs von RWE sollte am Donnerstag den europäischen Versorgersektor hinter sich lassen./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:21 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,61 % und einem Kurs von 55,00EUR auf Tradegate (12. März 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Peter Crampton
Analysiertes Unternehmen: RWE AG(NEU)
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 60
Kursziel alt: 60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
