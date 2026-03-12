BARCLAYS stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 233 Euro auf "Underweight" belassen. Die vorgeschlagene Dividende übertreffe den Konsens, schrieb Ivan Bokhmat in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Positiv sei der Aufbau von Reserven in der Schaden- und Unfallrückversicherung./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:29 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 07:29 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 254,4EUR auf Tradegate (12. März 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Ivan Bokhmat
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 233
Kursziel alt: 233
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Ivan Bokhmat
Analysiertes Unternehmen: HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 233
Kursziel alt: 233
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte