    85 Aufrufe 85 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEMIRE AG: Earnings Call für Investoren am 19.03.2026

    NuWays veranstaltet am 19.03.2026 um 11:00 Uhr einen Earnings Call mit Dirk Rüffel, Dr., Julius Stinauer, Head of IR, Ralf Bongers, und Tim Brückner, der DEMIRE AG. Die Teilnahme ist kostenlos.

    Die NuWays AG veranstaltet einen Earnings Call mit der DEMIRE AG. Dr. Dirk Rüffel (CEO), Tim Brückner (CFO) und Ralf Bongers (CIO) werden einen Überblick über die Geschäftsentwicklung und die finanziellen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 geben, gefolgt von einer Q&A-Runde. Das Event wird in Englisch abgehalten.

    Unternehmen: DEMIRE AG
    Datum: 19.03.2026 11:00 Uhr
    Speaker: Dirk Rüffel, Dr., Julius Stinauer, Head of IR, Ralf Bongers, und Tim Brückner,


    Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/fy-2025-earnings-call-zAD_mmO

    +++

    Über DEMIRE AG: DEMIRE ist ein deutsches Immobilienunternehmen, das sich auf Gewerbeimmobilien in Großstädten und deren angrenzenden Ballungsräumen spezialisiert hat. Die Objekte werden überwiegend als Büros genutzt, aber auch Hotel-, Einzelhandels- und Logistikimmobilien ergänzen das Portfolio. Die Kerngeschäftsfelder des Unternehmens sind der Erwerb, die Verwaltung und Vermietung der Immobilien sowie ein aktives Portfoliomanagement. Auch in der Weiterentwicklung der Bestandsimmobilien ist die Gesellschaft aktiv. Dazu zählen beispielsweise Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen.


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von NuWays AG
