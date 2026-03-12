Jetzt gibt es nur noch zwei Optionen: entweder Trump beendet den Iran-Krieg - oder die weiter eskalierende Energiekrise beendet Trump! Nun wird immer klarer: der Iran eskaliert nicht nur in der Strasse von Hormus, sondern weitet seine Angriffe auf Schiffe aus (Bahrain, Oman, Irak). Gegen einen solchen asymetrischen Krieg sind die USA weitgehend machtlos - umso auffallender, dass Trump in zuletzt immer kürzeren Abständen verkündet, dass der Iran-Krieg doch bereits gewonnen sei: nur ein "kleiner Ausflug" laut US-Präsident. Das Gegenteil ist der Fall: der Iran-Krieg ist bereits verloren, wenn es nicht zeitnah gelingt, die Strasse von Hormus zu sichern! Denn die Energiekrise wirkt unerbittlich!

Hinweise aus Video:

1. InvestingPro Aktienanalysen und Profi-KI-Tools:

https://www.investing-referral.com/fugi/

(Werbung)

2. Aktienmärkte auf der Kippe dank Eskalation im Iran-Krieg

Das Video "Trump beendet Iran-Krieg - oder Energiekrise beendet Trump!" sehen Sie hier..