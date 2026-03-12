    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsÖl (WTI) RohstoffvorwärtsNachrichten zu Öl (WTI)

    Trump beendet Iran-Krieg - oder Energiekrise beendet Trump!

    Nun wird immer klarer: der Iran eskaliert nicht nur in der Strasse von Hormus, sondern weitet seine Angriffe auf Schiffe aus (Bahrain, Oman, Irak)

    Jetzt gibt es nur noch zwei Optionen: entweder Trump beendet den Iran-Krieg - oder die weiter eskalierende Energiekrise beendet Trump! Nun wird immer klarer: der Iran eskaliert nicht nur in der Strasse von Hormus, sondern weitet seine Angriffe auf Schiffe aus (Bahrain, Oman, Irak). Gegen einen solchen asymetrischen Krieg sind die USA weitgehend machtlos - umso auffallender, dass Trump in zuletzt immer kürzeren Abständen verkündet, dass der Iran-Krieg doch bereits gewonnen sei: nur ein "kleiner Ausflug" laut US-Präsident. Das Gegenteil ist der Fall: der Iran-Krieg ist bereits verloren, wenn es nicht zeitnah gelingt, die Strasse von Hormus zu sichern! Denn die Energiekrise wirkt unerbittlich!

    Markus Fugmann
    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de.
